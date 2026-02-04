Детинизация рынка техники: ГНС за прошлый год оштрафовала продавцов почти на 500 миллионов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 9:23 Читати українською

Детинизация рынка техники: ГНС за прошлый год оштрафовала продавцов почти на 500 миллионов

В 2025 году детенизация рынка бытовой техники и электроники дала ощутимый экономический эффект. Официальные выручки выросли на 8,2 млрд грн (+53,4%), количество фискальных чеков — на 1,6 млн (+23,7%). Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

В 2025 году детенизация рынка бытовой техники и электроники дала ощутимый экономический эффект.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Серый рынок техники

«Из-за серого рынка техники, по оценкам специалистов, государство теряет колоссальные средства. Пока одни честно работают и платят налоги — другие придумывают схемы и продают технику в тени. Тогда договорились с участниками рынка работать вместе, чтобы изменить ситуацию. Потому что без совместных действий честные и единые правила не будут действовать. Уже фиксируем расширение легального сегмента рынка и рост налоговой культуры бизнеса», — добавила Карнаух.

Штрафы за нарушение

В прошлом году было проведено более 4,8 тыс. фактических проверок, около 70% из них — с хронометражем хозяйственных операций. Штрафы за выявленные нарушения составили 496 млн. грн.

Результат легализации продаж

  • в декабре 2025 года количество чеков выросло до 8,2 млн;
  • по сравнению с сентябрем их стало на 1,6 млн больше (+23,7%);
  • средняя сумма одного чека выросла на 24% — до 2,9 тыс. грн.

Официальные выручки от продаж техники

  • сентябрь 2025 — 15,3 млрд грн;
  • октябрь — 16,7 млрд грн;
  • ноябрь — 21,7 млрд грн;
  • декабрь — 23,5 млрд грн.

Только за четыре месяца выручки выросли на 53,4%, что является прямым результатом детенизации рынка.

Рост налоговой эффективности

  • нагрузка по налогу на прибыль возросла до 1,0% за I — III кварталы 2025 года (против 0,98% в 2024 году);
  • нагрузка с НДС в декабре 2025 года увеличилась до 3,02% (в ноябре — 2,94%).

Количество официально оформленных работников в отрасли в 2025 году оставалось стабильным — почти 32 тыс. человек. В то же время после налаживания диалога с бизнесом средняя заработная плата выросла на 4,1 тыс. грн.

  • сентябрь — 24,5 тыс. грн;
  • октябрь — 26,2 тыс. грн;
  • ноябрь — 28,6 тыс. грн.

«Кроме того, после встречи с представителями бизнеса фиксируем стабильное понижение случаев невыдачи фискальных чеков. Например, за первую декаду января 2026 во время 149 контрольных закупок чек не выдали только в 6 случаях. Видим и нарушения. В прошлом году было проведено более 4,8 тыс. фактических проверок, почти 70% из них — с хронометражем хозяйственных операций. Штрафы за выявленные нарушения — 496 млн грн», — отметила и. о. Председатели ГНС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами