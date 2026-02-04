Детинизация рынка техники: ГНС за прошлый год оштрафовала продавцов почти на 500 миллионов

В 2025 году детенизация рынка бытовой техники и электроники дала ощутимый экономический эффект. Официальные выручки выросли на 8,2 млрд грн (+53,4%), количество фискальных чеков — на 1,6 млн (+23,7%). Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Серый рынок техники

«Из-за серого рынка техники, по оценкам специалистов, государство теряет колоссальные средства. Пока одни честно работают и платят налоги — другие придумывают схемы и продают технику в тени. Тогда договорились с участниками рынка работать вместе, чтобы изменить ситуацию. Потому что без совместных действий честные и единые правила не будут действовать. Уже фиксируем расширение легального сегмента рынка и рост налоговой культуры бизнеса», — добавила Карнаух.

Штрафы за нарушение

В прошлом году было проведено более 4,8 тыс. фактических проверок, около 70% из них — с хронометражем хозяйственных операций. Штрафы за выявленные нарушения составили 496 млн. грн.

Результат легализации продаж

в декабре 2025 года количество чеков выросло до 8,2 млн;

по сравнению с сентябрем их стало на 1,6 млн больше (+23,7%);

средняя сумма одного чека выросла на 24% — до 2,9 тыс. грн.

Официальные выручки от продаж техники

сентябрь 2025 — 15,3 млрд грн;

октябрь — 16,7 млрд грн;

ноябрь — 21,7 млрд грн;

декабрь — 23,5 млрд грн.

Только за четыре месяца выручки выросли на 53,4%, что является прямым результатом детенизации рынка.

Рост налоговой эффективности

нагрузка по налогу на прибыль возросла до 1,0% за I — III кварталы 2025 года (против 0,98% в 2024 году);

нагрузка с НДС в декабре 2025 года увеличилась до 3,02% (в ноябре — 2,94%).

Количество официально оформленных работников в отрасли в 2025 году оставалось стабильным — почти 32 тыс. человек. В то же время после налаживания диалога с бизнесом средняя заработная плата выросла на 4,1 тыс. грн.

сентябрь — 24,5 тыс. грн;

октябрь — 26,2 тыс. грн;

ноябрь — 28,6 тыс. грн.

«Кроме того, после встречи с представителями бизнеса фиксируем стабильное понижение случаев невыдачи фискальных чеков. Например, за первую декаду января 2026 во время 149 контрольных закупок чек не выдали только в 6 случаях. Видим и нарушения. В прошлом году было проведено более 4,8 тыс. фактических проверок, почти 70% из них — с хронометражем хозяйственных операций. Штрафы за выявленные нарушения — 496 млн грн», — отметила и. о. Председатели ГНС.