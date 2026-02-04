Multi от Минфин
4 февраля 2026, 9:02

Более 9 млрд гривен инвестиций во время войны: как ЕБРР поддерживает Украину

С начала полномасштабной агрессии россии ЕБРР остается одним из ведущих доноров Украины, инвестировав более 9 млрд евро в восстановление критически важной инфраструктуры. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи с представителями Банка.

С начала полномасштабной агрессии россии ЕБРР остается одним из ведущих доноров Украины, инвестировав более 9 млрд евро в восстановление критически важной инфраструктуры.
Фото: mof.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Поддержка Украины

Во время встречи особое внимание стороны уделили обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона.

В 2022—2025 годах ЕБРР выделил почти 1 млрд евро на экстренную закупку газа, из которых 770 млн евро было мобилизовано в 2025 году, в том числе 500 млн евро — под гарантии Европейской Комиссии и 270 млн евро — как возобновляемую кредитную линию согласно подписанным договорам — под госгарантии. Также обговорена возможность направления 160 млн евро для закупки газа в ближайшее время.

Кроме того, стороны рассмотрели возможные инструменты поддержки финансовой устойчивости предприятий с государственным участием, а также планы приватизации государственных банков.

В свою очередь Грегори Лоуренс Гайетт подтвердил готовность ЕБРР и дальше поддерживать восстановление Украины и подчеркнул, что Украина остается одним из ключевых приоритетов для инвестиций Банка.

Напомним

Общий объем финансирования, направленного Украине ЕБРР за весь период сотрудничества, составляет 23 млрд евро.

В настоящее время портфель действующих проектов ЕБРР в государственном секторе Украины насчитывает 17 проектов на общую сумму 3,3 млрд евро. Более 1,7 млрд евро из этой суммы было привлечено в последние годы, преимущественно на поддержку энергетического сектора (1,3 млрд евро) и транспорта (400 млн евро).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
