За первые сутки предприниматели уже подали 2 700 заявок на «Энергопомощь ФОП»

В Украине стартовала новая программа по поддержке малого бизнеса в условиях энергетических вызовов. За первые 24 часа работы сервиса предприниматели уже подали 2700 заявок, а еще более 9000 находятся на стадии оформления. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто может получить 15000 гривен?
Единовременная финансовая помощь, рассчитанная на поддержку критически важного малого бизнеса. Претендовать на выплату могут:
- ФОПы 2-й и 3-й групп.
- Специализация: работа в социально важных областях (торговля продуктами, аптеки, предоставление базовых бытовых услуг).
На что можно потратить средства?
Государство предоставляет средства для обеспечения автономной работы предприятий при отключении света. Деньги можно направить на:
- Энергооборудование: покупка или ремонт генераторов, экофлоу и других систем.
- Горючее: закупка топлива для работы автономных источников питания.
- Электричество: оплата счетов за электроэнергию для поддержки бизнеса в периоды блэкаутов.
Как подать заявку?
Подача заявок осуществляется онлайн через портал «Дия». Подать заявку можно по ссылке.
