За первые сутки предприниматели уже подали 2 700 заявок на «Энергопомощь ФОП»

В Украине стартовала новая программа по поддержке малого бизнеса в условиях энергетических вызовов. За первые 24 часа работы сервиса предприниматели уже подали 2700 заявок, а еще более 9000 находятся на стадии оформления. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.