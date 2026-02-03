Криптокошелек MetaMask добавляет торговлю акциями

Криптокошелек MetaMask объявил о стратегической интеграции с платформой Ondo Finance. Благодаря этому партнерству пользователи за пределами США получили возможность покупать токенизированные акции крупнейших американских компаний и ETF непосредственно в своем приложении. Об этом сообщает CoinDesk 3 февраля.

Акции в криптокошельке

Новый функционал позволяет торговать более чем 200 видами активов. Среди доступных инструментов:

Акции техногигантов: Tesla, Apple, Nvidia, Microsoft и другие.

Биржевые фонды (ETF): фонды, отслеживающие индексы (например, Nasdaq), а также золото и серебро.

Процесс покупки максимально упрощен: пользователи могут обменивать стейблкоин USDC на соответствующие токены активов (например, токенизированную акцию Tesla) напрямую через интерфейс MetaMask. Операции происходят в сети Ethereum.

География и ограничения

Ключевая особенность запуска — географические ограничения. Услуга доступна исключительно для «соответствующих пользователей в юрисдикциях за пределами США». Это сделано для избежания регуляторного давления со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая жестко контролирует обращение ценных бумаг. Сейчас функционал работает в мобильной версии кошелька, а поддержка десктопных браузерных расширений ожидается в ближайшее время.

«Конец эпохи посредников»

Джо Любин, основатель Consensys (разработчик MetaMask) и соучредитель Ethereum, назвал эту интеграцию шагом к новой финансовой модели.

«Доступ к рынкам США все еще проходит через устаревшие рельсы. Брокерские счета, фрагментированные приложения и жесткие торговые окна существенно не эволюционировали… Единственный некастодиальный кошелек, где люди могут перемещаться между криптой и традиционными активами без посредников и не отдавая контроль — это будущее», — заявил Любин.