Минфин привлек более 5 млрд грн на ОВГЗ и продолжил снижение ставок

Министерство финансов 3 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,36 млрд грн, что на 4,21 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 9,57 млрд грн. При этом Минфин продолжил снижать ставки гривневых ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,11 млрд грн под 15,68% с погашением 24 марта 2027 (первичное размещение);

3,24 млрд грн под 16,99% с погашением 7 марта 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,30%).

По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны государство уже привлекло около 2 трлн грн для финансирования своих нужд через инструмент ОВГЗ. Все средства от продаж военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Напомним, 20 января Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ впервые с апреля 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.