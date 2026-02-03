Британия будет платить самый высокий налог на вино в Европе

Сбор на алкоголь вырастет на 3,66%, что выведет Великобританию на вершину европейской лиги по налогу на вино и создаст новое давление как на пабы, производителей, так и на потребителей. Об этом пишет Thedrinksbusiness.com

Как изменятся налоги

Согласно сообщениям, опубликованным во многих национальных газетах в минувшие выходные, Великобритания теперь начнет платить самые высокие налоги на вино в Европе, что нанесет очередной удар по испытывающему трудности пабному и напитковому сектору страны.

Согласно изменениям, объявленным канцлером Рейчел Ривз при рассмотрении бюджета, акциз на алкоголь должен вырасти на 3,66%, стоимость бутылки насыщенного красного вина увеличится на 14 пенсов.

В результате Великобритания обгонит Финляндию и станет европейской страной с высокими ставками пошлины на вина крепостью 14,5%.

К ним относятся многие популярные насыщенные стили, такие как аргентинский Мальбек и итальянский Primitivo. Пошлина на бутылку вина такой крепости составит 3,33 фунта стерлингов в Великобритании по сравнению с примерно 3,29 фунта стерлингов в Финляндии, где высокие налоги на алкоголь используются как инструмент для ограничения потребления.

Спасение пабов

Это повышение произошло лишь спустя несколько дней после того, как Ривз был вынужден смягчить предложенный налоговый рейд после кампании, о которой освещало издание The Telegraph. С тех пор канцлер обнародовала то, что она назвала масштабным пакетом спасения для пабов, столкнувшихся с отменой льгот, связанных с эпохой Covid и волной переоценки бизнес-ставок в апреле. Она сказала, что пабы есть «в сердце британской жизни».

Однако операторы теперь готовятся к росту цен на напитки. По данным Британской ассоциации пива и пабов (BBPA), изменения акцизов прибавят 2 пенса к стоимости пинты.

Эмма МакКларкин, главный исполнительный директор BBPA, сказала, что это повышение, «к сожалению, увеличивает вероятность дальнейшего роста цен, который ни один пивовар или паб не хотел бы навязывать своим клиентам».

Она добавила: «Для пивоваров, которые уже платят одни из самых высоких ставок акциза на пиво в Европе, это повышение еще больше напряжет их и без того мизерную доходность и поставит под угрозу одну из всемирно известных отраслей промышленности Великобритании, производящей лучшее пиво в мире».

Аллен Симпсон, главный исполнительный директор UKHospitality, заявил, что сектор постоянно сталкивается с «ценовым давлением», призывая поставщиков проявлять сдержанность, когда речь идет о повышении цен, и признавать «экономическое давление, под которым находится сектор».