Британия будет платить самый высокий налог на вино в Европе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 февраля 2026, 19:40 Читати українською

Британия будет платить самый высокий налог на вино в Европе

Сбор на алкоголь вырастет на 3,66%, что выведет Великобританию на вершину европейской лиги по налогу на вино и создаст новое давление как на пабы, производителей, так и на потребителей. Об этом пишет Thedrinksbusiness.com

Сбор на алкоголь вырастет на 3,66%, что выведет Великобританию на вершину европейской лиги по налогу на вино и создаст новое давление как на пабы, производителей, так и на потребителей.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменятся налоги

Согласно сообщениям, опубликованным во многих национальных газетах в минувшие выходные, Великобритания теперь начнет платить самые высокие налоги на вино в Европе, что нанесет очередной удар по испытывающему трудности пабному и напитковому сектору страны.

Согласно изменениям, объявленным канцлером Рейчел Ривз при рассмотрении бюджета, акциз на алкоголь должен вырасти на 3,66%, стоимость бутылки насыщенного красного вина увеличится на 14 пенсов.

В результате Великобритания обгонит Финляндию и станет европейской страной с высокими ставками пошлины на вина крепостью 14,5%.

К ним относятся многие популярные насыщенные стили, такие как аргентинский Мальбек и итальянский Primitivo. Пошлина на бутылку вина такой крепости составит 3,33 фунта стерлингов в Великобритании по сравнению с примерно 3,29 фунта стерлингов в Финляндии, где высокие налоги на алкоголь используются как инструмент для ограничения потребления.

Спасение пабов

Это повышение произошло лишь спустя несколько дней после того, как Ривз был вынужден смягчить предложенный налоговый рейд после кампании, о которой освещало издание The Telegraph. С тех пор канцлер обнародовала то, что она назвала масштабным пакетом спасения для пабов, столкнувшихся с отменой льгот, связанных с эпохой Covid и волной переоценки бизнес-ставок в апреле. Она сказала, что пабы есть «в сердце британской жизни».

Однако операторы теперь готовятся к росту цен на напитки. По данным Британской ассоциации пива и пабов (BBPA), изменения акцизов прибавят 2 пенса к стоимости пинты.

Эмма МакКларкин, главный исполнительный директор BBPA, сказала, что это повышение, «к сожалению, увеличивает вероятность дальнейшего роста цен, который ни один пивовар или паб не хотел бы навязывать своим клиентам».

Она добавила: «Для пивоваров, которые уже платят одни из самых высоких ставок акциза на пиво в Европе, это повышение еще больше напряжет их и без того мизерную доходность и поставит под угрозу одну из всемирно известных отраслей промышленности Великобритании, производящей лучшее пиво в мире».

Аллен Симпсон, главный исполнительный директор UKHospitality, заявил, что сектор постоянно сталкивается с «ценовым давлением», призывая поставщиков проявлять сдержанность, когда речь идет о повышении цен, и признавать «экономическое давление, под которым находится сектор».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами