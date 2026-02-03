В Париже проходят обыски в офисах X Илона Маска

Отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа совместно с подразделением Unité nationale cyber и Европолом провели обыски в офисах французского подразделения компании X Corp.

В чем причина

Прокуратура открыла расследование по X в январе 2025 года после получения заявлений о нарушении законодательства в сфере кибербезопасности. В июле того же года он был расширен на фоне внедрения функционала Grok в социальную сеть.

Уголовное расследование касается:

возможного распространение контента сексуального характера с участием несовершеннолетних;

создания и распространения дипфейков;

возражение Холокоста, являющегося уголовным преступлением во Франции;

вмешательства и злоупотребления автоматизированными системами модерации контента и других нарушений.

В рамках расследования прокуратура также направила запрос для предоставления показаний бывшему CEO X Corp Линди Яккарино и владельцу компании Илону Маску. Они должны появиться до 20 апреля 2026 года.

Проблемы с Grok

В конце января Еврокомиссия запустила официальное расследование деятельности платформы X Илона Маска по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Основанием для этого стал скандал, связанный с использованием на ресурсе чат-бота Grok для создания контента с сексуальным подтекстом.

Новое расследование должно определить, должным образом X Corp. оценила и снизила риски, связанные с введением функций Grok на территории ЕС. Это включает в себя распространение незаконного контента.