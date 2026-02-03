Российское подразделение Ситибанк уведомило клиентов о полном прекращении проведения платежей в долларах США. Как следует из сообщения банка, ограничение вступит в силу с 16 февраля 2026 года и затронет всех клиентов кредитной организации.
Ситибанк в рф полностью остановит переводы в долларах
С чем связано решение
В банке пояснили, что решение связано с прекращением предоставления платежных услуг в долларах США со стороны иностранного банка-корреспондента, из-за чего дальнейшее осуществление долларовых переводов стало невозможным.
«С 16 февраля 2026 года Ситибанк прекращает осуществление платежей в долларах США», — говорится в уведомлении, направленном клиентам.
Продажа бизнеса в рф
Citigroup открыла представительство в москве 1 октября 1992 года, а через год получила лицензию на работу банка в россии, став одним из первых международных банков на российском рынке.
О намерении продать розничный бизнес в россии Citigroup объявила еще в начале 2021 года. После начала военного вторжения рф в Украине группа окончательно дала понять, что не планирует дальнейшее развитие в стране.
15 ноября 2024 года Ситибанк закрыл свое последнее отделение, работавшее с розничными клиентами в россии. 12 ноября 2025 года президент путин подписал распоряжение о совершении сделки по покупке российского Ситибанка компанией «Ренессанс капитал — финансовый консультант».
Активы российского Ситибанка в основном — на сумму около $7,2 млрд — представлены средствами на заблокированных счетах типа «С», находящихся под управлением Агентства по страхованию вкладов.
Убыток на $1 млрд
Согласно отчетности Citigroup за 2025-й, продажа российского бизнеса привела к убытку в размере $1,2 млрд. Этот фактор стал ключевой причиной снижения чистой прибыли группы в четвертом квартале 2025 года до $2,5 млрд — на 13% меньше, чем годом ранее. После уплаты налогов эффект от сделки составил $1,1 млрд, что напрямую ухудшило финансовый результат квартала, а прибыль на акцию снизилась до $1,19 против $1,34 годом ранее.
