Ситибанк в рф полностью остановит переводы в долларах

В банке пояснили, что решение связано с прекращением предоставления платежных услуг в долларах США со стороны иностранного банка-корреспондента, из-за чего дальнейшее осуществление долларовых переводов стало невозможным.

«С 16 февраля 2026 года Ситибанк прекращает осуществление платежей в долларах США», — говорится в уведомлении, направленном клиентам.

Citigroup открыла представительство в москве 1 октября 1992 года, а через год получила лицензию на работу банка в россии, став одним из первых международных банков на российском рынке.

О намерении продать розничный бизнес в россии Citigroup объявила еще в начале 2021 года. После начала военного вторжения рф в Украине группа окончательно дала понять, что не планирует дальнейшее развитие в стране.

15 ноября 2024 года Ситибанк закрыл свое последнее отделение, работавшее с розничными клиентами в россии. 12 ноября 2025 года президент путин подписал распоряжение о совершении сделки по покупке российского Ситибанка компанией «Ренессанс капитал — финансовый консультант».