Китай тихо снизил ключевую ставку по кредитам до исторического минимума

Народный банк Китая (НБК) разрешил процентной ставке по годовым кредитам для банков опуститься до рекордно низкого уровня. Это решение направлено на снижение стоимости финансирования и оживление экономического роста, который остается неустойчивым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники 3 февраля.

Тихое снижение стоимости денег

В январе 2026 года китайский регулятор предоставлял средства некоторым кредиторам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) по ставке 1,5%. Это заметное снижение по сравнению с 1,55% в декабре и 2% год назад.

Стоит отметить, что НБК прекратил публиковать официальную единую ставку MLF после изменения механизма ценообразования в марте прошлого года, позволив банкам подавать заявки на различные ставки в пределах фиксированных объемов.

Объемы и инструменты

Общий объем займов, выданных через MLF в январе, составил 900 млрд юаней ($130 млрд). Снижение стоимости заимствований происходит в рамках стратегии «капельного» стимулирования экономики, поскольку власти воздерживаются от агрессивных снижений официальных учетных ставок в течение последних девяти месяцев.

Приоритетным инструментом управления ликвидностью для НБК в настоящее время становятся 7-дневные соглашения обратного выкупа, базовая ставка по которым снизилась до 1,4%.

Экономический контекст: борьба с дефляцией

Снижение ставок является ответом на затяжное дефляционное давление и кризис на рынке недвижимости Китая. Более дешевые кредиты от центробанка также должны поддержать коммерческие банки, чья маржа доходности существенно сократилась в последние годы. По словам заместителя председателя НБК Цзоу Лана, маржа банков начала стабилизироваться, что создает пространство для дальнейшего смягчения монетарной политики.