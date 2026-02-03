Что будет с курсом доллара, евро и ценами на драгоценные металлы в Украине в феврале 2026 года? В новом выпуске анализируем ключевые факторы, которые будут формировать валютный рынок в течение месяца: геополитическое напряжение, сигналы ФРС и ЕЦБ, а также внутреннюю ситуацию в Украине — войну, бюджетные платежи и спрос на наличную валюту.
Евро — главный триггер февраля. Курс, золото и ключевые риски (видео)
Отдельно разбираем пару евро/доллар как главный источник волатильности, роль НБУ в межбанке и возможные объемы валютных интервенций. Также говорим о золоте и серебре на фоне рекордных мировых цен. В каком коридоре будут удерживаться курсы, станет ли евро основной валютой для спекуляций и на что стоит обратить внимание сберегателям и инвесторам в феврале — смотрите в выпуске.
Источник: Минфин
