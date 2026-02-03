Министерство финансов Украины сделало финальный шаг в масштабной реформе Фонда развития предпринимательства (ФРП), утвердив Устав Национального учреждения развития (НУР). Это решение официально завершает трансформацию фонда в государственный финансовый институт европейского образца. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В Украине официально появилось Национальное учреждение развития: Минфин утвердил Устав НУР
Что такое НУР и как она будет работать?
Национальное учреждение развития — это государственный неприбыльный институт, который будет работать по «модели второго уровня». Это означает, что она не будет конкурировать с коммерческими банками, а будет предоставлять финансирование бизнеса через банки-партнеры.
Стратегическая роль НУР
Национальное учреждение развития будет сосредотачиваться на:
- поддержке микро-, малого и среднего бизнеса;
- реализации государственных финансовых программ, в частности, в период военного положения;
- привлечении донорских и международных средств;
- подготовке к прямому доступу к финансированию Европейского Союза.
Европейские стандарты управления
Управление учреждением построено по рекомендациям ОЭСР (OECD). Ключевую роль играет Наблюдательный совет, в который, кроме представителей государства, входят независимые члены с международным опытом. Такая структура должна обеспечить прозрачность и отсутствие коррупционных рисков.
«НУР становится ключевым государственным институтом без коммерческой цели. Устав и Стратегия до 2030 года закладывают фундамент финансовой автономии и масштабирования программ восстановления», — подчеркнул замминистра финансов Юрий Драганчук.
Глава Правления НУР Андрей Гапон добавил, что такая модель позволит системно привлекать международное финансирование и углублять сотрудничество с партнерами из ЕС.
«Новый Устав также создает основу для реализации Стратегии развития НУР на 2026−2030 годы, которая предусматривает расширение доступа бизнеса к финансированию и поддержку экономического восстановления Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, что НУР начала свою работу с 1 января 2026 года.
