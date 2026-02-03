В Украине официально появилось Национальное учреждение развития: Минфин утвердил Устав НУР

Министерство финансов Украины сделало финальный шаг в масштабной реформе Фонда развития предпринимательства (ФРП), утвердив Устав Национального учреждения развития (НУР). Это решение официально завершает трансформацию фонда в государственный финансовый институт европейского образца. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что такое НУР и как она будет работать?

Национальное учреждение развития — это государственный неприбыльный институт, который будет работать по «модели второго уровня». Это означает, что она не будет конкурировать с коммерческими банками, а будет предоставлять финансирование бизнеса через банки-партнеры.

Стратегическая роль НУР

Национальное учреждение развития будет сосредотачиваться на:

поддержке микро-, малого и среднего бизнеса;

реализации государственных финансовых программ, в частности, в период военного положения;

привлечении донорских и международных средств;

подготовке к прямому доступу к финансированию Европейского Союза.

Европейские стандарты управления

Управление учреждением построено по рекомендациям ОЭСР (OECD). Ключевую роль играет Наблюдательный совет, в который, кроме представителей государства, входят независимые члены с международным опытом. Такая структура должна обеспечить прозрачность и отсутствие коррупционных рисков.

«НУР становится ключевым государственным институтом без коммерческой цели. Устав и Стратегия до 2030 года закладывают фундамент финансовой автономии и масштабирования программ восстановления», — подчеркнул замминистра финансов Юрий Драганчук.

Глава Правления НУР Андрей Гапон добавил, что такая модель позволит системно привлекать международное финансирование и углублять сотрудничество с партнерами из ЕС.

«Новый Устав также создает основу для реализации Стратегии развития НУР на 2026−2030 годы, которая предусматривает расширение доступа бизнеса к финансированию и поддержку экономического восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что НУР начала свою работу с 1 января 2026 года.