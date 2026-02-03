МХП увеличивает выпуск еврооблигаций из-за ажиотажного спроса

Агрохолдинг МХП, одна из крупнейших пищевых и агротехнологических компаний Украины, объявил о дополнительном размещении еврооблигаций. Это решение явилось ответом на неожиданно высокий интерес со стороны международных финансовых институтов.

Дополнительный выпуск дополнит основной объем $450 млн, который компания успешно разместила 28 января 2026 года. Новые бумаги имеют купонную ставку 10,5% и срок погашения в 2029 году.

На что пойдут деньги?

МХП использует полученные деньги для стратегического управления долгами. План компании включает полное погашение предыдущего выпуска облигаций на сумму $550 млн, срок которых истекает в 2026 году.

Привлеченные ресурсы позволят поддерживать стабильность операций и развивать бизнес в долгосрочной перспективе.

Финансовое состояние агрогиганта

МХП остается крупнейшим производителем курятины в Украине и экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Земельный банк компании составляет 360 тысяч гектаров.

Финансовые результаты холдинга за 9 месяцев 2025 года демонстрируют рост: