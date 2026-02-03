xAI ищет криптоэкспертов на фоне слияния с SpaceX

Компания Илона Маска xAI объявила о поиске экспертов по криптовалютам и количественным финансам для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Этот кадровый шаг происходит параллельно с завершением исторического слияния xAI с аэрокосмической компанией SpaceX. Объединенная структура, по данным СМИ, оценивается в ошеломляющие 1,25 триллиона долларов и готовится к потенциальному выходу на биржу (IPO). Об этом пишет The Block.

Согласно описанию вакансии, xAI ищет специалиста, который будет создавать обучающие данные для искусственного интеллекта, чтобы научить алгоритмы тонкостям рынка цифровых активов. Работа предполагает формат подряда, а все результаты будут принадлежать компании.

Ключевые задачи специалиста:

Создание аннотированных данных (текст, голос, видео) и пошаговых логических цепочек для обучения «фронтирных» моделей.

Фокус на сложных количественных стратегиях: межбиржевой арбитраж, анализ DeFi-протоколов, выполнение сделок с учетом MEV (максимальной добываемой стоимости) и управление портфелем в режиме торговли 24/7.

Слияние двух самых дорогих частных активов Маска — SpaceX (основана в 2002 году) и xAI (основана в 2023 году) — официально завершилось 2 февраля, согласно государственным реестрам Невады.