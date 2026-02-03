Tesla представила новую версию Model Y по цене $41 990

Компания Tesla представила в США новую версию своего кроссовера Model Y с полным приводом по цене $41 990. Об этом сообщает Reuters .

Новая модификация выше класса базовой комплектации Model Y Standard с задним приводом, которая остается самой дешевой в линейке.

Tesla приостанавливает выпуск электромобилей Model S и Model X

Глава Tesla Илон Маск объявил о прекращении выпуска электромобилей Model S и Model X. Свернуть производство этих моделей, сообщил Маск на телефонной конференции с инвесторами, планируется во втором квартале 2026 года.

Илон Маск активно развивает робототехнику через компанию Tesla, создавая человекоподобную работу Optimus (Tesla Bot), которая должна трансформировать рынок труда, работать на заводах и в быту.

Маск планирует серийное производство роботов для нужд, видя в этом будущее компании, что может превысить ценность даже производство электромобилей.