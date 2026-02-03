Разрыв в доходах: где в Европе платят больше всего и как изменились минимальные зарплаты в 2026 году

Европейский рынок труда остается полем контрастов: разрыв между самыми богатыми и самыми бедными странами ЕС по уровню оплаты труда достигает четырехкратного размера. По состоянию на начало 2026 года около 12,8 миллиона работников в Евросоюзе получают минимальную зарплату, однако ее покупательная способность кардинально различается в зависимости от региона. Об этом сообщает издание Euronews 3 февраля.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Диапазон минимальных зарплат в странах ЕС колеблется от €620 в Болгарии до €2 704 в Люксембурге. Если же учитывать страны-кандидаты на вступление в ЕС, то самый низкий показатель фиксируется в Украине (€173) и Молдове (€319).

В элитный клуб стран, где минимальная оплата труда превышает €2 000, вошли пять государств:

Люксембург — €2 704;

Ирландия — €2 391;

Германия — €2 343;

Нидерланды — €2 295;

Бельгия — €2 112.

Франция с показателем €1 823 и Испания (€1 381) возглавляют группу «средняков», в которую также входят Словения, Польша и Греция. В то же время в 15 из 29 проанализированных стран (членов ЕС и кандидатов) минимальная зарплата не дотягивает до €1 000.

Реальная стоимость денег: паритет покупательной способности

Номинальные цифры не всегда отражают реальный уровень жизни, поскольку цены на товары и услуги в странах существенно различаются. Когда аналитики пересчитали зарплаты по стандарту покупательной способности (PPS — условная единица, выравнивающая ценовые разницы), картина изменилась.

По этому показателю разрыв между странами значительно сокращается. Самым большим «победителем» пересчета стала Румыния, которая поднялась с 20-го на 12-е место в рейтинге благодаря низким внутренним ценам. Улучшили свои позиции также Турция и Сербия. Зато Чехия и Эстония оказались «лузерами» этого сравнения: высокие цены внутри этих стран «съедают» номинальную зарплату, из-за чего оба государства потеряли по 8 позиций в рейтинге реального благосостояния.

Замораживание доходов

Несмотря на инфляционные вызовы, треть работников с минимальной ставкой не получили повышения с июля 2025 года по январь 2026 года. Зарплаты остались на прежнем уровне в Бельгии, Эстонии, Греции, Испании, Люксембурге и Словении. Наибольший рост (более 11%) за этот период зафиксировали в Болгарии, Венгрии и Словакии.

Стоит отметить, что в таких странах, как Италия, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия, понятие законодательно установленной минимальной зарплаты вообще отсутствует — там оплата регулируется коллективными договорами профсоюзов.