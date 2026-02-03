За январь 2026 года в Украине прекратили деятельность 17709 ФОПов. Об этом говорится в данных аналитической системы YC.Market.
Выживают сильнейшие: в январе 2026 года в Украине прекратили деятельность 17 709 ФОПов
Регионы, в которых ФОП прекращали деятельность чаще всего
- г. Киев и область (2049 + 1209 ФЛП)
- Днепропетровщина — 1747
- Харьковщина — 1283
- Одесская область — 1247.
Отрасли, в которых ФОП прекращали деятельность чаще всего
- Розничная и оптовая торговля (5817+1241) — 18% от общего количества.
- Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность — 1680.7
- Предоставление других индивидуальных услуг — 1177.
- Деятельность по обеспечению блюдами и напитками — 877.
Напомним
- В январе 2025 года прекратили деятельность 57 699 ФОП (в результате отложенных регистрационных действий из-за приостановки работы ЕГР в конце 2024 года, из-за чего многие предприниматели не могли вовремя прекратить бизнес).
- В январе 2024 года — 15258 ФОП.
- В январе 2023 года — 11093 ФОП.
Источник: Минфин
