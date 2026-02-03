MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка

В Украине около 34% автомобилей бренда MG в 2025 году было приобретено с использованием кредитных или лизинговых программ. Чаще покупатели выбирают финансирование сроком около пяти лет с авансовым взносом 50−60%, что свидетельствует о взвешенном подходе к планированию расходов.

Активнее всего финансовыми инструментами пользуются покупатели моделей MG One, HS и ZS — в некоторых сегментах доля кредитных продаж превышает треть общего объема.

«Партнерские программы постоянно расширяются, чтобы клиенты могли подобрать автомобиль под свои потребности в пользовании и финансовые возможности. MG — бренд с британскими корнями и почти столетней историей, сегодня сочетающий это наследие с современными технологиями. В Украине представлены электрический хэтчбек MG4, кроссоверы ZS, One и HS, а также спортивный родстер Cyberster. Такой подход позволяет предлагать доступные решения для любых сценариев — от ежедневных поездок до эмоционального вождения», — отметил бренд-директор MG в Украине Марк Парех.

Ключевые программы финансирования

Приватбанк — «Приват grace Winner MG»

Программа нацелена на минимизацию издержек в первые годы владения авто. Условия предусматривают:

аванс от 20%;

льготный период до 2 лет (при общем сроке до 5 лет);

ставку от 0,01% до 6,5% в льготный период;

отсутствие разовых комиссий и обязательного страхования жизни;

возможность досрочного погашения без штрафов.

Ощадбанк — MG Finance

Подходит для долгосрочного планирования:

срок финансирования — до 7 лет;

аванс от 20%;

ставка — от 0,01% в зависимости от условий;

фиксированные платежи на весь период

Credit Agricole — Winner Finance

Сбалансированный вариант для покупателей, ценящих стабильность:

ставка от 0,01%;

аванс — от 40%;

срок — до 5 лет;

досрочное погашение без комиссий.

Подробные условия и расчет платежей — в официальных дилерских центрах MG и на сайтах банков-партнеров.

Лизинг для бизнеса и частных клиентов

Помимо банковских программ, MG предлагает лизинг через Winner Leasing и OTP Leasing.

Winner Leasing

Winner Leasing доступен для физических лиц, ФЛП и компаний со ставкой от 0,01% и упрощенной процедурой оформления. Условия действуют на весь модельный ряд MG в Украине.

OTP Leasing

OTP Leasing ориентирован на бизнес, в частности на электрические и гибридные автомобили:

срок — до 5 лет;

финансирование в гривне или с привязкой к валютному курсу;

кэшбек до 10%, а для коммерческих авто — до 25%;

возможность участия в государственных и международных программах поддержки.

MG в Украине сегодня — это не только доступная стоимость автомобиля, но и продуманная экосистема финансирования, которая помогает покупателям принимать решения с уверенностью и без лишних компромиссов.