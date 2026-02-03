MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 февраля 2026, 10:00 Читати українською

MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка

В Украине около 34% автомобилей бренда MG в 2025 году было приобретено с использованием кредитных или лизинговых программ. Чаще покупатели выбирают финансирование сроком около пяти лет с авансовым взносом 50−60%, что свидетельствует о взвешенном подходе к планированию расходов.

В Украине около 34% автомобилей бренда MG в 2025 году было приобретено с использованием кредитных или лизинговых программ.

Активнее всего финансовыми инструментами пользуются покупатели моделей MG One, HS и ZS — в некоторых сегментах доля кредитных продаж превышает треть общего объема.

«Партнерские программы постоянно расширяются, чтобы клиенты могли подобрать автомобиль под свои потребности в пользовании и финансовые возможности. MG — бренд с британскими корнями и почти столетней историей, сегодня сочетающий это наследие с современными технологиями. В Украине представлены электрический хэтчбек MG4, кроссоверы ZS, One и HS, а также спортивный родстер Cyberster. Такой подход позволяет предлагать доступные решения для любых сценариев — от ежедневных поездок до эмоционального вождения», — отметил бренд-директор MG в Украине Марк Парех.

Ключевые программы финансирования

  • Приватбанк — «Приват grace Winner MG»

Программа нацелена на минимизацию издержек в первые годы владения авто. Условия предусматривают:

  • аванс от 20%;
  • льготный период до 2 лет (при общем сроке до 5 лет);
  • ставку от 0,01% до 6,5% в льготный период;
  • отсутствие разовых комиссий и обязательного страхования жизни;
  • возможность досрочного погашения без штрафов.

  • Ощадбанк — MG Finance

Подходит для долгосрочного планирования:

  • срок финансирования — до 7 лет;
  • аванс от 20%;
  • ставка — от 0,01% в зависимости от условий;
  • фиксированные платежи на весь период

  • Credit Agricole — Winner Finance

Сбалансированный вариант для покупателей, ценящих стабильность:

  • ставка от 0,01%;
  • аванс — от 40%;
  • срок — до 5 лет;
  • досрочное погашение без комиссий.

Подробные условия и расчет платежей — в официальных дилерских центрах MG и на сайтах банков-партнеров.

Лизинг для бизнеса и частных клиентов

Помимо банковских программ, MG предлагает лизинг через Winner Leasing и OTP Leasing.

Winner Leasing

Winner Leasing доступен для физических лиц, ФЛП и компаний со ставкой от 0,01% и упрощенной процедурой оформления. Условия действуют на весь модельный ряд MG в Украине.

OTP Leasing

OTP Leasing ориентирован на бизнес, в частности на электрические и гибридные автомобили:

  • срок — до 5 лет;
  • финансирование в гривне или с привязкой к валютному курсу;
  • кэшбек до 10%, а для коммерческих авто — до 25%;
  • возможность участия в государственных и международных программах поддержки.

MG в Украине сегодня — это не только доступная стоимость автомобиля, но и продуманная экосистема финансирования, которая помогает покупателям принимать решения с уверенностью и без лишних компромиссов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами