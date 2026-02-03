Кэш «на руках» украинцев взлетел до 926 млрд грн: что это значит для экономики

Объем кэша в обращении продолжает расти. Согласно данным НБУ, на 1 января 2026 года вне банков обращалось 926,3 млрд грн, что на 12,6% (или плюс 103,9 млрд грн) больше, чем годом ранее. Почему это происходит, что означает и опасно ли для экономики, расскажу более подробно.

Картина станет еще интересней, если учесть следующее. В ноябре 2025 года показатель М0 (купюры и разменная монета вне банковской системы) находился на уровне 857,4 млрд грн. То есть только за декабрь прошлого года объем наличности вне банков увеличился на 68,9 млрд грн, или более чем на 66% от всего прироста за год.

Критичен ли такой прирост за такой короткий период? — И да, и нет.

Как инфляция и блэкауты приучают людей к наличке

С одной стороны, энергетические блэкауты и обстрелы рф практически всей территории Украины логично вызвали необходимость у граждан иметь больше наличных денег «на руках». Ведь не всегда при отсутствии света есть возможность рассчитаться картой.

С другой стороны, рост цен в Украине по факту превышает официальные 8% по году, что заставляет население увеличивать суммы наличности в своих кошельках, чтобы расплатиться за приобретаемый товар. К примеру, если ранее гражданин был уверен, что на базаре «впишется» своими покупками в бюджет 500 — 600 грн, то теперь за тот же набор продуктов и товаров часто приходится выкладывать уже в полтора-два раза больше.

То есть приходится держать «на руках» для этого уже до 1 000 грн и больше. Это увеличивает суммы гривны у людей «на руках» для решения подобных бытовых вопросов, и соответственно, провоцирует рост показателя М0 в банковской статистике. Иными словами, растет уровень цен — растут и суммы наличных денег в кошельках граждан.

Кроме того, в конце 2025 года некоторым категориям пенсионеров и бюджетников, а также разным возрастным и социальным группам населения выплатили надбавки. Причем кто-то получил их уже в декабре 2025 года, а кто-то — после пересчета получил деньги в январе 2026 года. Не секрет, что граждане преклонного возраста предпочитают наличные деньги в кошельке, и поэтому, получив эти средства от государства, они перевели их в наличные, что также увеличило показатель М0.

Эти надбавки к пенсиям были незначительными (в основном от 300 до 570 грн), но учитывая, что в Украине порядка 10 млн пенсионеров, сумма в итоге составила несколько дополнительных миллиардов гривен.

Поэтому, у роста показателя М0 в декабре 2025 года есть объективная причина. Постепенно эти деньги вернутся в банковскую систему: граждане потратят их в магазинах, выручку компании сдадут в финучреждения.

А вот статистика прироста показателя наличных денег вне банков год к году настораживает. Показатель денежной массы M0 в Украине демонстрирует устойчивый рост с 2020 года и значительно ускорился после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Если в конце 2020 года объем наличности вне банков составлял 515,7 млрд грн (даже с учетом фактора пандемии COVID-19, которая также простимулировала рост наличных «на руках»), то в декабре 2022 года эта цифра уже выросла до 666 млрд грн. Во многом это отразило все стрессы банковской системы и нюансы поведения населения в первом военном году. Но подобная динамика роста объемов наличности вне банков продолжилась и в последующие годы: в декабре 2023 года это уже 716 млрд грн, в декабре 2024 года — 760 млрд грн, а за декабрь 2025 года М0 достиг уровня в 926,3 млрд грн.

Отчасти такая динамика отражает объективные закономерности и причины, связанные с войной и разрушением обстрелами рф критической инфраструктуры Украины (необходимость держать больше денег в кошельке из-за роста ценников в магазинах и высокой в военные годы инфляции, а также отложить часть средств наличными «про запас» на случай блэкаута или других военных негараздов).

Кроме этого, именно с ростом масштаба цен и необходимостью под это держать соответствующую структуру банкнот по номиналу можно объяснить и тот факт, что в 2025 году основную часть банкнот в Украине (26%, или 686 млн штук) составляют купюры номиналом 500 грн. А среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, самое большое сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 грн.

Их количество в обращении в прошлом году уменьшилось на 17,6%, в том числе в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 грн и постепенным изъятием старых купюр. Хотя на определенном этапе развития денежного обращения купюры номиналом 200 грн были одни из самых востребованных в Украине.

Также, именно с тем, что необходимо обслуживать денежное обращение при растущей динамике цен, Нацбанк постепенно вынужден выпускать в обращение и большее количество наличных денег. По статистике регулятора, на одного жителя Украины в начале этого года приходилось 64 банкноты и 193 платежных разменных и обиходных монет, хотя еще год назад, по состоянию на 1 января 2025 года, этот показатель составлял 63 банкноты и 186 монет.

«Тени» нужно больше денег. Чем опасен рост наличности для официальной экономики

Вместе с тем не стоит забывать и о факторе обслуживания наличными теневой экономики, которая по разным оценкам остается в пределах около 30% от официальной. Кроме того, из-за боязни «светить» доходы перед банками из-за усилившегося финмониторинга, многие граждане предпочитают иметь дело именно с наличными деньгами, что также увеличивает показатель М0 наличных «вне банков».

Агрессивный рост данного агрегата М0 «опасен» для банковской системы и Нацбанка, так как именно эта часть неконтролируемой наличности, в случае стрессовых ситуаций, как правило, выходит на наличный сегмент валютного рынка и «давит» на курс обменников, а также провоцирует дополнительный рост цен на товары и услуги, так как население стремится отоварить свои обесценивающиеся наличные средства.

В качестве классического примера, можно привести период развала СССР с товарным голодом и обвалом советского рубля, а также переходных денег — украинских купонокарбованцев. Тогда в силу значительного объема наличных средств на руках у населения при малейших перекосах в слабой экономике возникал ажиотажный спрос на валюту и товары.

В итоге все украинцы оказались «миллионерами» в купонокарбованцах, инфляция достигала 10 155% за 1993 год и 530,3% в сентябре 1995 года (исторический месячный максимум), а официальный курс купонокарбованца к моменту введения гривны в сентябре 1996 года обвалился до уровня выше 176 000 купонов за 1 доллар США, гривна обменивалась в соотношении 1 гривна на 100 000 купонокарбованцев.

Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в своем телеграм-канале пишет, что «рост наличности является лишь физическим отражением роста экономики и доходов».

Это утверждение только отчасти соответствует действительности. Денежный агрегат М0 вырос за год на 12,6%, или в абсолютной сумме увеличился, по данным НБУ, на 103,9 млрд грн. А рост реального ВВП Украины за 2025 год составил, по предварительным данным Минэкономики, около 2,2%, хотя уточненные оценки аналитиков указывают на еще более скромный показатель — от 1,8% (ИЭД) до 2% (МВФ). В абсолютной сумме, по предварительным оценкам, ВВП Украины в 2025 году составляет от $183,59 млрд до $209,7 млрд, в зависимости от методологии расчета и поправок на продолжение боевых действий с ежедневными вынужденными коррекциями.

Эти цифры (рост наличных в пределах плюс 103,9 млрд гривен за 2025 год) и темпы роста ВВП (от минимум 1,8% до максимум 2,2%, что в долларовом эквиваленте соответствуют росту от $3,3 млрд до $4,61 млрд) явно «не пляшут». Поэтому определенная детенизация экономики в Украине происходит даже в условиях войны, но пока еще не в тех объемах, которых хотелось бы нашим чиновникам и народным депутатам.