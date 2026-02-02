Multi от Минфин
українська
2 февраля 2026, 19:35

Маск готовит слияние SpaceX и xAI: стоимость новой компании составит $1 триллион

Илон Маск находится на завершающей стадии переговоров по объединению двух своих крупнейших активов — аэрокосмической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI. Главной причиной такой реструктуризации является колоссальная стоимость разработки передовых ИИ-моделей, которую ни одна из компаний не может полноценно обеспечить самостоятельно. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Илон Маск находится на завершающей стадии переговоров по объединению двух своих крупнейших активов — аэрокосмической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рождение мегакорпорации

Сделка может объединить две из самых дорогих частных компаний мира. По последним оценкам:

  • SpaceX оценивается в $800 млрд (с перспективой роста до $1,5 трлн в случае IPO).
  • xAI после сентябрьского раунда финансирования стоит $200 млрд.

О планах слияния уже проинформирована часть инвесторов. Ожидается, что официальное объявление может появиться уже на этой неделе, хотя источники предупреждают, что переговоры все еще продолжаются и могут затянуться.

Причина — «сжигание» наличных денег

Ключевым катализатором объединения стал ненасытный спрос индустрии искусственного интеллекта на капитал. Стартап xAI тратит около $1 млрд в месяц на вычислительные мощности и разработку. Такая скорость «сжигания» средств заставляет Маска искать пути для консолидации капитала и размывания корпоративных границ между своими бизнесами. Объединение с прибыльной и зрелой SpaceX позволит xAI получить доступ к более стабильному финансированию.

Космические дата-центры

Слияние также имеет технологическую основу. Маск планирует реализовать амбициозную идею размещения дата-центров на орбите. Согласно поданной в пятницу заявке, SpaceX просит разрешения на запуск до одного миллиона спутников. Это свидетельствует о намерении интегрировать вычислительные мощности ИИ непосредственно в космическую инфраструктуру.

Управление

Ожидается, что к управлению объединенной империей присоединится Гвинн Шотвелл, многолетний президент и операционный директор SpaceX, которая имеет репутацию эффективного менеджера. Финансовый контроль, вероятно, будет осуществлять Энтони Армстронг, который сейчас занимает должность финансового директора (CFO) и в xAI, и в соцсети X.

Зачем выносить серверы в космос?

Идея космических дата-центров, которую продвигает Маск, решает две фундаментальные проблемы современных ИИ-вычислений: энергию и охлаждение. На Земле центры обработки данных потребляют гигаватты электроэнергии и требуют огромных ресурсов для охлаждения серверов. В космосе же доступна почти безлимитная солнечная энергия (без перерывов на ночь или облака) и естественный холод вакуума, что упрощает терморегуляцию. Кроме того, размещение серверов на низкой околоземной орбите в сети Starlink позволит создать «орбитальный интернет», где обработка данных происходит непосредственно в сети передачи, уменьшая задержку сигнала (пинг) для пользователей в любой точке планеты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
JWT
JWT
2 февраля 2026, 22:18
#
Комун…кіберпанк скоро настане
