Курс доллара США пошел вверх во время межбанковских торгов в понедельник, 2 февраля. В то же время евро немного подешевело. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: на межбанке доллар вырос, а евро падает
Официальный курс: доллар — 42,97 грн, евро — 50,90 грн.
Средний курс в банках: 42,70−43,20 грн/доллар, 50,70−51,35 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,08−43,15, евро — 51,15−51,35 грн.
Источник: Минфин
