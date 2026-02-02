Почему в Украине не хватает морозостойкого дизеля

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2026, 17:22 Читати українською

Почему в Украине не хватает морозостойкого дизеля

Арктический дизель этой зимой не является просто «премиальным продуктом» — он стал дефицитом. Пустые строчки на табло АЗС, очереди еще до открытия станций и нервные поиски альтернативы стали новой обыденностью для водителей. Формально горючее есть фактически достать его все сложнее. О том, что на самом деле происходит с арктическим и морозостойким дизелем, кто контролирует поставки и что стоит учитывать, заезжая на заправку в сильные морозы, рассказал директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн.

Арктический дизель этой зимой не является просто «премиальным продуктом» — он стал дефицитом.

Очереди за арктикой: личный опыт дефицита

Позавчера не смог заправиться арктическим дизелем на двух станциях ОККО. До этого видел в городе нули напротив арктики на WOG. И хотя со временем предложения возобновляются, очереди никуда не делись и, очевидно, в ближайшее время высокий спрос сохранится. Что делать, если у «зеленых» нет?

Кто действительно держит рынок арктического дизеля

Возможно, кто-то не знал, но крупнейшим поставщиком этой экзотической марки дизеля является «Укрнафта». В этом сезоне около 70% импорта именно за госкомпанией. Проблема в том, что абсолютное большинство станций «Укрнафты» — это тяжелое наследие группы «Приват», малые АЗС, где нет возможности выделить отдельные резервуары под премиальный продукт. Такая возможность есть только на бывших станциях Shell и Glusco. Поэтому ищите ДП Energy на станциях и через приложуху. Кстати, польский арктический продукт, который везет «Укрнафта» и ОККО, имеет рекордную температуру фильтрации в -42 градуса. Небольшие, но стабильные объемы везет Socar.

Альтернатива арктике: морозостойкая зима

По арктике это все. Но есть неплохие образцы зимней марки с улучшенной морозостойкостью. В этом сезоне это американский дизель, крупнейшим поставщиком которого через польский порт в Щецине является UPG и волынский оптовый трейдер ЗПЕК. Этот продукт имеет фильтрацию до -29 градусов и хорошо прошел первую волну морозов. Поэтому за ним буквально стоит очередь. Импортируют продукт ОККО, WOG, AMIC, BVS, KLO и другие.

На севере Польши чрезвычайная ситуация — акватории портов покрываются льдом. Это, в частности, видно на ролике, который на прошлой неделе распространила UPG. Обмерзают и железнодорожные пути, что уже парализовало движение всех товарных групп по железной дороге.

Сколько на самом деле «морозостойкого» дизеля

Всего на улучшенные морозоустойчивые марки в январе приходилось около 20−25% импорта дизтоплива. Остальные — стандартный зимний продукт с нормативной фильтрованностью -20. Как показал первый опыт, с выдержкой этого норматива нередко есть вопросы. Наиболее уязвимые образцы из южных НПЗ — Греции и Турции. Во время больших минусов я рекомендовал бы воздержаться от заправки такими партиями.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами