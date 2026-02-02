Почему в Украине не хватает морозостойкого дизеля

Арктический дизель этой зимой не является просто «премиальным продуктом» — он стал дефицитом. Пустые строчки на табло АЗС, очереди еще до открытия станций и нервные поиски альтернативы стали новой обыденностью для водителей. Формально горючее есть фактически достать его все сложнее. О том, что на самом деле происходит с арктическим и морозостойким дизелем, кто контролирует поставки и что стоит учитывать, заезжая на заправку в сильные морозы, рассказал директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн.

Очереди за арктикой: личный опыт дефицита

Позавчера не смог заправиться арктическим дизелем на двух станциях ОККО. До этого видел в городе нули напротив арктики на WOG. И хотя со временем предложения возобновляются, очереди никуда не делись и, очевидно, в ближайшее время высокий спрос сохранится. Что делать, если у «зеленых» нет?

Кто действительно держит рынок арктического дизеля

Возможно, кто-то не знал, но крупнейшим поставщиком этой экзотической марки дизеля является «Укрнафта». В этом сезоне около 70% импорта именно за госкомпанией. Проблема в том, что абсолютное большинство станций «Укрнафты» — это тяжелое наследие группы «Приват», малые АЗС, где нет возможности выделить отдельные резервуары под премиальный продукт. Такая возможность есть только на бывших станциях Shell и Glusco. Поэтому ищите ДП Energy на станциях и через приложуху. Кстати, польский арктический продукт, который везет «Укрнафта» и ОККО, имеет рекордную температуру фильтрации в -42 градуса. Небольшие, но стабильные объемы везет Socar.

Альтернатива арктике: морозостойкая зима

По арктике это все. Но есть неплохие образцы зимней марки с улучшенной морозостойкостью. В этом сезоне это американский дизель, крупнейшим поставщиком которого через польский порт в Щецине является UPG и волынский оптовый трейдер ЗПЕК. Этот продукт имеет фильтрацию до -29 градусов и хорошо прошел первую волну морозов. Поэтому за ним буквально стоит очередь. Импортируют продукт ОККО, WOG, AMIC, BVS, KLO и другие.

На севере Польши чрезвычайная ситуация — акватории портов покрываются льдом. Это, в частности, видно на ролике, который на прошлой неделе распространила UPG. Обмерзают и железнодорожные пути, что уже парализовало движение всех товарных групп по железной дороге.

Сколько на самом деле «морозостойкого» дизеля

Всего на улучшенные морозоустойчивые марки в январе приходилось около 20−25% импорта дизтоплива. Остальные — стандартный зимний продукт с нормативной фильтрованностью -20. Как показал первый опыт, с выдержкой этого норматива нередко есть вопросы. Наиболее уязвимые образцы из южных НПЗ — Греции и Турции. Во время больших минусов я рекомендовал бы воздержаться от заправки такими партиями.