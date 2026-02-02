Какие мировые валюты выросли больше всего в паре с долларом: инфографика

Прошлый год стал периодом масштабного ослабления американской валюты на мировой арене. Подавляющее большинство ключевых денежных единиц продемонстрировало уверенный рост по отношению к доллару на фоне изменения стратегий центральных банков и политической нестабильности. Об этом сообщает Visaul Capitalist со ссылкой на данные The Bulwark и Bloomberg.

Шведский феномен и лидеры роста

Абсолютным рекордсменом 2025 года стала шведская крона. Валюта Швеции укрепилась по отношению к доллару США на 20,2%, что стало ее самым мощным годовым ростом за последние десятилетия.

Среди других валют, продемонстрировавших двузначные показатели роста, выделяются:

Мексиканский песо — рост на 15,6%;

Швейцарский франк — на 14,5%;

Южноафриканский ранд — на 13,8%;

Евро — на 13,5%.

Даже валюты, которые традиционно считались более стабильными или слабыми, показали положительную динамику. Например, британский фунт прибавил 7,7%, а японская иена, несмотря на сложную ситуацию в экономике Японии, все же вышла в небольшой плюс (+0,3%).

Причины падения доллара

Эксперты выделяют два ключевых фактора, повлекших такой тренд:

Политическая неопределенность: Высокий уровень непредсказуемости во внутренней и внешней политике США заставляет инвесторов искать альтернативные гавани для капитала.

Диверсификация резервов: Центральные банки мира активно меняют структуру своих золотовалютных резервов, уменьшая долю доллара в пользу других валют и активов.