українська
2 февраля 2026, 17:15

Рестораны должны предупреждать клиентов, что будут включать в счет расходы на генератор

Заведения общественного питания, которые включают в счет клиента отдельную плату за работу генератора без предварительного согласования, рискуют получить финансовые санкции. Такие действия квалифицируются как нарушение прав потребителей и могут стоить бизнесу штрафа в размере 30% от стоимости предоставленных услуг. Об этом сообщает компания по автоматизации заведений Poster POS со ссылкой на разъяснение Госпродпотребслужбы.

Заведения общественного питания, которые включают в счет клиента отдельную плату за работу генератора без предварительного согласования, рискуют получить финансовые санкции.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему отдельная строка в чеке является нарушением

Согласно нормам закона «О защите прав потребителей», любой бизнес обязан предоставлять клиенту исчерпывающую и прозрачную информацию о стоимости услуг до момента их оказания. Появление в фискальном чеке неожиданной позиции, такой как «работа генератора», без согласия посетителя расценивается контролирующими органами как:

  • навязывание дополнительных платных услуг;
  • введение потребителя в заблуждение.

Как избежать штрафов

Эксперты отмечают, что расходы на обеспечение автономного питания (топливо, амортизация оборудования, обслуживание) являются частью операционных расходов предприятия.

Чтобы работать в правовом поле, рестораторам рекомендуется:

  • Включать расходы в себестоимость: Логичнее закладывать расходы на генерацию энергии непосредственно в цену блюд и напитков, обновляя меню.
  • Информировать заранее: Если заведение решает взимать отдельную плату, гостей необходимо предупреждать об этом до того, как они сделают заказ (через меню, объявление на входе или устно через официанта).

Размер санкций

В случае выявления нарушения, когда заведение не предупредило клиента о дополнительном сборе, предусмотрен штраф в размере 30% от стоимости проданных товаров или услуг. Минимальная сумма взыскания составляет пять необлагаемых минимумов доходов граждан (не менее 85 грн).

Экономика генератора в ресторане

Вопрос перекладывания расходов на энергонезависимость на плечи клиента вызывает горячие дискуссии в среде рестораторов. Стоимость киловатта энергии от дизельного генератора в среднем в 3−5 раз выше, чем от центральной сети. Для небольшой кофейни день работы на генераторе может стоить дополнительных 500−1000 грн, а для большого ресторана с мощным оборудованием — до 10−15 тысяч гривен в сутки. Включение этих расходов в цену меню делает блюда дороже, что может отпугнуть клиентов. С другой стороны, выделение отдельной строки, как это иногда делают в Европе, является более прозрачным способом показать, за что именно платит гость, но требует строгого соблюдения процедуры информирования в соответствии с украинским законодательством.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

EconomistPetya
EconomistPetya
2 февраля 2026, 17:25
Спекулянты и барыги только и хотят обмануть простых людей дополнительными позициями в чеке. Спасибо нашему правительству за то что оперативно реагируют на нарушения закона, буду голосовать за них на будущих выборах после нашей победы.
