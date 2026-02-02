Продажи Tesla во Франции в январе упали до минимума за три года

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. сократил продажи во Франции в январе на 42%, до минимума более чем за три года. В общей сложности Tesla в январе продала в этой стране лишь 661 автомобиль, сообщила французская автомобильная ассоциация PFA.

Спрос на Tesla

Спрос на автомобили Tesla в Европе снизился в 2025 году, в том числе, в связи с возросшей конкуренцией со стороны европейских автопроизводителей Volkswagen и Stellantis, а также китайской BYD.

Франция была для Tesla третьим по количеству проданных автомобилей рынком Европы в 2025 году после Германии и Великобритании.

В 2025 году продажи Tesla в Европе сократились на 27%, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Норвегия стала исключением из общей тенденции к снижению спроса на электромобили Tesla в Европе.

Продажи компании в этой стране выросли на 41% отчасти потому, что потребители спешили с покупкой автомобиля до вступления в силу новых правил, ужесточающих получение налоговых льгот покупателями электромобилей с 1 января 2026 года.

В январе реализация электромобилей Tesla в Норвегии упала на 88%.