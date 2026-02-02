Ripple получила лицензию на эмиссию токенов в Евросоюзе

Американская компания Ripple , выпускающая криптовалюту XRP, получила от Комиссии по надзору за финансовым сектором (CSSF) Люксембурга лицензию на эмиссию электронных денег (EMI).

Директор по развитию бизнеса Ripple в Великобритании и Европе Кэсси Крэддок объяснила, что благодаря лицензии платежный сервис Ripple Payments и другие корпоративные решения Ripple на основе блокчейна смогут легально использоваться во всем Евросоюзе.

«Получение лицензии EMI для работы в ЕС — это важное достижение, которая должно укрепить позиции Ripple на финансовом рынке Европы. Этот регион всегда был для нас приоритетным рынком, где мы могли бы предоставить свою блокчейн-инфраструктуру, соответствующую нормативным требованиям», — заявила Крэддок.

В прошлом месяце Ripple получила лицензию EMI для работы в Великобритании, зарегистрировавшись у местного Управления по финансовому надзору (FCA).

Руководство Ripple сообщило, что компания получила более 75 лицензий от регуляторов разных стран мира. В конце прошлого года Управление контролера денежного обращения США (OCC) выдало Ripple предварительное разрешение на создание трастового банка.

Полное разрешение должно быть выдано после окончания проверки — оно должно предоставить Ripple право хранить клиентские активы и проводить платежи, но не право выдачи кредитов.