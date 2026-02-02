Multi от Минфин
українська
2 февраля 2026, 16:28

Ripple получила лицензию на эмиссию токенов в Евросоюзе

Американская компания Ripple, выпускающая криптовалюту XRP, получила от Комиссии по надзору за финансовым сектором (CSSF) Люксембурга лицензию на эмиссию электронных денег (EMI).

Американская компания Ripple, выпускающая криптовалюту XRP, получила от Комиссии по надзору за финансовым сектором (CSSF) Люксембурга лицензию на эмиссию электронных денег (EMI).► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДиректор по развитию бизнеса Ripple в Великобритании и Европе Кэсси Крэддок объяснила, что благодаря лицензии платежный сервис Ripple Payments и другие корпоративные решения Ripple на основе блокчейна смогут легально использоваться во всем Евросоюзе.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Директор по развитию бизнеса Ripple в Великобритании и Европе Кэсси Крэддок объяснила, что благодаря лицензии платежный сервис Ripple Payments и другие корпоративные решения Ripple на основе блокчейна смогут легально использоваться во всем Евросоюзе.

«Получение лицензии EMI для работы в ЕС — это важное достижение, которая должно укрепить позиции Ripple на финансовом рынке Европы. Этот регион всегда был для нас приоритетным рынком, где мы могли бы предоставить свою блокчейн-инфраструктуру, соответствующую нормативным требованиям», — заявила Крэддок.

В прошлом месяце Ripple получила лицензию EMI для работы в Великобритании, зарегистрировавшись у местного Управления по финансовому надзору (FCA).

Руководство Ripple сообщило, что компания получила более 75 лицензий от регуляторов разных стран мира. В конце прошлого года Управление контролера денежного обращения США (OCC) выдало Ripple предварительное разрешение на создание трастового банка.

Полное разрешение должно быть выдано после окончания проверки — оно должно предоставить Ripple право хранить клиентские активы и проводить платежи, но не право выдачи кредитов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
