Экономика «заботы» и IT-сектор станут главными драйверами рынка труда США в следующем десятилетии

Согласно последнему прогнозу Бюро статистики труда США (BLS), американский рынок труда в ближайшие 10 лет будет развиваться по двум полярным векторам. С одной стороны, ожидается взрывной рост спроса на работников сферы ухода с относительно низкой оплатой, а с другой — стабильное увеличение количества высокооплачиваемых вакансий в технологическом и управленческом секторах. Об этом сообщает платформа USAFacts со ссылкой на правительственные данные.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эпоха сиделок

Абсолютным лидером по количеству новых вакансий станет профессия помощника по уходу на дому и личного помощника. Прогнозируется, что к 2034 году экономика создаст почти 740 000 новых рабочих мест в этой сфере.

Этот рост напрямую связан со старением населения США. Однако финансовая привлекательность этих должностей остается низкой: медианная годовая зарплата здесь не превышает $35 000.

Технологии и менеджмент: где искать деньги

Для тех, кто ориентируется на высокий доход, технологический сектор остается наиболее привлекательным.

Разработчики программного обеспечения: ожидается появление 267 700 новых вакансий с медианной зарплатой $133 100. Это лучший баланс между количеством предложений и уровнем оплаты.

Руководители в сфере ИТ: менеджеры компьютерных и информационных систем могут рассчитывать на самую высокую медианную зарплату в списке — $171 200, при этом рынок будет нуждаться в более чем 101 000 таких специалистов.

Стоит отметить, что рост в технологическом секторе происходит на фоне определенного охлаждения: крупные техногиганты заметно замедлили наем разработчиков в 2025 году, пересматривая стратегии в эпоху искусственного интеллекта.