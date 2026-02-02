Multi от Минфин
Золото стало более волатильным активом, чем биткойн

Традиционное представление о финансовых «тихих гаванях» потерпело крах: золото стало более нестабильным активом, чем первая криптовалюта мира. Стремительное ралли драгоценного металла сменилось не менее резкими ценовыми качелями, которые по своей амплитуде напоминают самые турбулентные моменты последних двух десятилетий. Об этом сообщает агентство Bloomberg 2 февраля.

Традиционное представление о финансовых «тихих гаванях» потерпело крах: золото стало более нестабильным активом, чем первая криптовалюта мира.

Историческая аномалия

Согласно данным, собранным агентством, 30-дневная волатильность (показатель изменчивости цены) золота подскочила до более 44%. Это самый высокий уровень со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Для сравнения, аналогичный показатель для биткоина, который часто называют «цифровым золотом» и критикуют за нестабильность, составляет около 39%.

Такая ситуация является крайне нетипичной. За 17 лет существования биткоина золото вело себя более непредсказуемо только дважды. Последний раз это произошло в мае прошлого года на фоне обострения торговых войн, спровоцированных тарифными угрозами президента США Дональда Трампа.

Ценовое пике

Всплеск волатильности стал следствием самого масштабного падения цен на золото за более чем десять лет. После достижения пика вблизи отметки $5 600 за унцию на прошлой неделе, рынок пережил резкий разворот.

В понедельник во время азиатских торгов цена металла обвалилась на 10%, кратковременно опускаясь почти до $4 400. Трейдеры отмечают, что предыдущий рост был «слишком быстрым и зашел слишком далеко», подогретый спекулятивным спросом со стороны китайских инвесторов и опасениями по поводу геополитики и независимости ФРС США.

Биткойн проигрывает конкуренцию

Несмотря на геополитическую напряженность и слабость доллара — факторы, которые теоретически должны были бы сыграть на руку криптовалютам, — биткойн не получил никаких дивидендов.

  • В понедельник BTC упал до 10-месячного минимума.
  • Падение от октябрьского пика составляет более 40%.
  • Перетекание капитала из драгоценных металлов в криптоактивы не наблюдается.

Однако в долгосрочной перспективе металл также выиграет: за последние 12 месяцев золото выросло на 66%, тогда как биткоин потерял 21% стоимости.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
