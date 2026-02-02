Multi от Минфин
українська
2 февраля 2026, 14:08 Читати українською

Бегство с Уолл-стрит: AstraZeneca выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу, ставя под угрозу позиции Лондона

Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании AstraZeneca Plc официально изменила свой статус на американском фондовом рынке. С понедельника акции гиганта торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), заменив американские депозитарные расписки (ADR), которые ранее были представлены на Nasdaq. Об этом сообщает Bloomberg 2 февраля.

Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании AstraZeneca Plc официально изменила свой статус на американском фондовом рынке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Курс на Америку

Руководство AstraZeneca не скрывает, что этот шаг является стратегическим разворотом в сторону Соединенных Штатов. Компания стремится привлечь больше американских инвесторов, поскольку именно на рынок США уже приходится почти половина ее выручки.

Теперь акции фармгиганта будут торговаться под единым тикером «AZN» сразу на трех площадках:

  • Лондонская фондовая биржа (LSE);
  • Стокгольмская биржа (Nasdaq Stockholm);
  • Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).

Эта реформа придает американскому листингу равнозначный вес с британским и шведским, что значительно упрощает покупку полноценных акций для инвесторов из США.

Инвестиции и политика

Генеральный директор Паскаль Сорио делает ставку на крупнейший фармацевтический рынок мира. На фоне заявлений президента Дональда Трампа о тарифной политике, AstraZeneca пообещала инвестировать в экономику США $50 млрд до 2030 года.

Показательно, что на этом фоне компания приостановила расширение своей штаб-квартиры в Великобритании стоимостью £200 млн ($274 млн), что сигнализирует об изменении приоритетов не в пользу родной юрисдикции.

Риски для Лондона

Эксперты предупреждают, что это решение может иметь негативные последствия для британского рынка. Чарльз Холл, руководитель отдела исследований инвестиционного банка Peel Hunt, считает, что со временем основная ликвидность (объемы торгов) может переместиться в США.

«Учитывая, что большинство акций принадлежит международным инвесторам, мы считаем весьма вероятным, что со временем компания может рассмотреть возможность переноса своего основного листинга из Лондона в США», — отметил аналитик.

Кроме того, переход на NYSE позволяет инвесторам покупать акции AstraZeneca без уплаты гербового сбора (налога на торговлю в Великобритании). По оценкам Peel Hunt, это может стоить британской казне £200 млн в год.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
