Атаки на инфраструктуру и курсовые колебания: бизнес снизил оценки деловой активности

В январе бизнес снизил оценки деловой активности, однако уровень ожиданий оказался несколько выше, чем год назад. На настроения предприятий оказывали давление усиление атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру, дефицит энергоресурсов и кадров, рост затрат и курсовые ожидания. В то же время стабилизирующим фактором оставались поступления международной финансовой помощи и замедление инфляции. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком ежемесячно.

Как изменился индекс ожиданий

В январе 2026 года ИОДА составил 41.3 по сравнению с 49.2 в декабре 2025 года, но был несколько выше уровня в январе 2025 года (41.0). Респонденты всех секторов, кроме промышленности, имели более ожидаемые результаты своей текущей деятельности, чем год назад.

Предприятия промышленности более сдержанно, чем в предыдущем месяце, оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая масштабные разрушения производственных мощностей, высокие затраты на их восстановление, а также нехватку электроэнергии и квалифицированных работников: секторальный индекс в январе составил 41.7 по сравнению с 46.5 в декабре 2024 года (2 января).

Предприятия строительства наиболее сдержанно среди опрошенных секторов оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая сложные погодные условия и рост производственных затрат из-за перебоев с энергоснабжением: секторальный индекс в январе составил 37.9 по сравнению с 47.6 в декабре 2025 года (в январе 2025 года — 37).

Предприятия торговли после десяти месяцев положительных ожиданий существенно ослабили оценки своей текущей деятельности, учитывая традиционное снижение экономической активности в первый месяц года и дефицит электроэнергии: секторальный индекс в январе составил 40.0 по сравнению с 52.2 в декабре 2025 года (в январе 2025 года).

Предприятия сферы услуг существенно снизили свои оценки по экономическим перспективам, учитывая увеличение расходов бизнеса на оплату труда и отопления, усложнение логистики, а также потребности в энергоресурсах и рабочей силе: секторальный индекс в январе составил 42.1 по сравнению с 49.8 в декабре 2025 года (в январе 2.2).

На фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен респонденты всех секторов ожидали дальнейшего подорожания цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Ситуация на рынке труда неустойчива. В отличие от предыдущего месяца, руководители предприятий всех секторов были настроены на уменьшение общей численности работников, самое существенное — в промышленности.

Методика

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 января 2026 года. В нем приняли участие 594 предприятия. В числе опрошенных предприятий 44.1% — компании промышленности, 25.3% — сферы услуг, 24.7% — торговли, 5.9% — строительства; 31.1% респондентов — крупные предприятия, 29.5% — средние, 29.4% — малые.

34.3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.1% — только экспортные операции, 17.8% — только импортные операции, 38.7% — не осуществляют внешнеэкономические операции.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.