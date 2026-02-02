Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
2 февраля 2026, 13:15 Читати українською

Атаки на инфраструктуру и курсовые колебания: бизнес снизил оценки деловой активности

В январе бизнес снизил оценки деловой активности, однако уровень ожиданий оказался несколько выше, чем год назад. На настроения предприятий оказывали давление усиление атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру, дефицит энергоресурсов и кадров, рост затрат и курсовые ожидания. В то же время стабилизирующим фактором оставались поступления международной финансовой помощи и замедление инфляции. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком ежемесячно.

В январе бизнес снизил оценки деловой активности, однако уровень ожиданий оказался несколько выше, чем год назад.

Как изменился индекс ожиданий

В январе 2026 года ИОДА составил 41.3 по сравнению с 49.2 в декабре 2025 года, но был несколько выше уровня в январе 2025 года (41.0). Респонденты всех секторов, кроме промышленности, имели более ожидаемые результаты своей текущей деятельности, чем год назад.

Предприятия промышленности более сдержанно, чем в предыдущем месяце, оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая масштабные разрушения производственных мощностей, высокие затраты на их восстановление, а также нехватку электроэнергии и квалифицированных работников: секторальный индекс в январе составил 41.7 по сравнению с 46.5 в декабре 2024 года (2 января).

Предприятия строительства наиболее сдержанно среди опрошенных секторов оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая сложные погодные условия и рост производственных затрат из-за перебоев с энергоснабжением: секторальный индекс в январе составил 37.9 по сравнению с 47.6 в декабре 2025 года (в январе 2025 года — 37).

Предприятия торговли после десяти месяцев положительных ожиданий существенно ослабили оценки своей текущей деятельности, учитывая традиционное снижение экономической активности в первый месяц года и дефицит электроэнергии: секторальный индекс в январе составил 40.0 по сравнению с 52.2 в декабре 2025 года (в январе 2025 года).

Предприятия сферы услуг существенно снизили свои оценки по экономическим перспективам, учитывая увеличение расходов бизнеса на оплату труда и отопления, усложнение логистики, а также потребности в энергоресурсах и рабочей силе: секторальный индекс в январе составил 42.1 по сравнению с 49.8 в декабре 2025 года (в январе 2.2).

На фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен респонденты всех секторов ожидали дальнейшего подорожания цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Ситуация на рынке труда неустойчива. В отличие от предыдущего месяца, руководители предприятий всех секторов были настроены на уменьшение общей численности работников, самое существенное — в промышленности.

Методика

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 января 2026 года. В нем приняли участие 594 предприятия. В числе опрошенных предприятий 44.1% — компании промышленности, 25.3% — сферы услуг, 24.7% — торговли, 5.9% — строительства; 31.1% респондентов — крупные предприятия, 29.5% — средние, 29.4% — малые.

34.3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.1% — только экспортные операции, 17.8% — только импортные операции, 38.7% — не осуществляют внешнеэкономические операции.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
