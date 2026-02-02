OnlyFans ведет переговоры о продаже: новый владелец планирует IPO

Британская платформа OnlyFans, которая стала феноменом в мире социальных медиа благодаря монетизации авторского контента, ведет переговоры о продаже мажоритарного пакета акций. Потенциальным покупателем выступает американская инвестиционная компания Architect Capital, специализирующаяся на финтех-решениях. В случае успешного закрытия сделки стоимость компании вместе с долговыми обязательствами может достичь 5,5 миллиарда долларов . Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Детали потенциальной сделки

Согласно информации инсайдеров, стороны находятся на этапе эксклюзивных переговоров. Architect Capital планирует приобрести около 60% акций компании.

Финансовая оценка сделки выглядит следующим образом:

Непосредственная стоимость акционерного капитала оценивается в $3,5 млрд.

С учетом долговых обязательств общая стоимость бизнеса составляет $5,5 млрд.

Источники издания предупреждают, что договоренности еще не являются окончательными, и существует вероятность, что сделка не состоится.

Кто покупатель и какие у него планы

Architect Capital — это компания по управлению активами, базирующаяся в Сан-Франциско. Ее основной профиль — оптимизация бизнесов через построение лучшей финансовой инфраструктуры.

Инвестор видит в OnlyFans значительный потенциал для модернизации платежных систем. Согласно презентации для инвесторов, Architect Capital планирует:

Решить проблему «недообслуживания банками» для авторов контента, которые часто сталкиваются с блокировками счетов из-за специфики своей деятельности.

Подготовить компанию к выходу на биржу (IPO) в 2028 году.

Доходы текущего владельца

Сейчас OnlyFans принадлежит американскому миллиардеру украинского происхождения Лео Радвиньскому, который выкупил контрольный пакет у основателей (Тима и Гая Стокли) еще в 2018 году.

Под его руководством платформа превратилась в финансовую машину: