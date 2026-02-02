Британская платформа OnlyFans, которая стала феноменом в мире социальных медиа благодаря монетизации авторского контента, ведет переговоры о продаже мажоритарного пакета акций. Потенциальным покупателем выступает американская инвестиционная компания Architect Capital, специализирующаяся на финтех-решениях. В случае успешного закрытия сделки стоимость компании вместе с долговыми обязательствами может достичь 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
OnlyFans ведет переговоры о продаже: новый владелец планирует IPO
Детали потенциальной сделки
Согласно информации инсайдеров, стороны находятся на этапе эксклюзивных переговоров. Architect Capital планирует приобрести около 60% акций компании.
Финансовая оценка сделки выглядит следующим образом:
- Непосредственная стоимость акционерного капитала оценивается в $3,5 млрд.
- С учетом долговых обязательств общая стоимость бизнеса составляет $5,5 млрд.
Источники издания предупреждают, что договоренности еще не являются окончательными, и существует вероятность, что сделка не состоится.
Кто покупатель и какие у него планы
Architect Capital — это компания по управлению активами, базирующаяся в Сан-Франциско. Ее основной профиль — оптимизация бизнесов через построение лучшей финансовой инфраструктуры.
Инвестор видит в OnlyFans значительный потенциал для модернизации платежных систем. Согласно презентации для инвесторов, Architect Capital планирует:
- Решить проблему «недообслуживания банками» для авторов контента, которые часто сталкиваются с блокировками счетов из-за специфики своей деятельности.
- Подготовить компанию к выходу на биржу (IPO) в 2028 году.
Доходы текущего владельца
Сейчас OnlyFans принадлежит американскому миллиардеру украинского происхождения Лео Радвиньскому, который выкупил контрольный пакет у основателей (Тима и Гая Стокли) еще в 2018 году.
Под его руководством платформа превратилась в финансовую машину:
- Годовой чистый доход компании приближается к $1,6 млрд.
- За два года (период, закончившийся 30 ноября 2024 года) Радвинский получил дивидендов на сумму около $1 млрд от материнской компании Fenix International.
