В понедельник, 2 февраля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют в понедельник: доллар в банках пошел вверх, евро дешевеет
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже подешевел на 39 копеек. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,60−43,15 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,02−43,11, евро — 51,19−51,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,82−42,85 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,76−50,79 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии