Курс валют в понедельник: доллар в банках пошел вверх, евро дешевеет

В понедельник, 2 февраля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже подешевел на 39 копеек. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,60−43,15 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,02−43,11, евро — 51,19−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,82−42,85 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,76−50,79 грн/евро.

