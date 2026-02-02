Инвесторы любят Apple, но боятся доллара

Доллар США демонстрирует стремительное падение, достигнув самого низкого уровня за почти четыре года по отношению к корзине мировых валют. С момента своего пика перед инаугурацией президента Дональда Трампа (в контексте новостей 2026 года) американская валюта потеряла около 12%. Несмотря на заверения министра финансов Скотта Бессента о политике «сильного доллара», сам президент публично приветствует это ослабление. Инвесторы, однако, видят в этом тревожные сигналы деградации американской финансовой исключительности. Об этом пишет The Economist.

Золотая лихорадка и парадоксы рынка

Главным бенефициаром слабого доллара стало золото. Цена за унцию превысила $5 500, подскочив на 28% только за первый месяц 2026 года. Драгоценный металл дорожает как на фоне падения фондового рынка, так и во время его роста, что является аномальным поведением для защитного актива.

В то же время массовой распродажи американских ценных бумаг не наблюдается. Индекс S&P 500 за последние 12 месяцев вырос на 15% и продолжает обновлять исторические максимумы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США даже ниже, чем год назад.

Почему доллар падает, а акции растут?

Эксперты выделяют две основные причины такого диссонанса:

Доллар все еще переоценен. Несмотря на текущее падение, реальный обменный курс доллара (с учетом инфляции) все еще на 13% выше среднего показателя последних 30 лет. Согласно «индексу Биг Мака», доллар переоценен по отношению к 49 из 70 мировых валют.

Эффект хеджирования. По данным Банка международных расчетов (BIS), иностранные инвесторы не продают американские активы, а массово страхуют свои валютные риски через валютные свопы. Это создает техническое давление на курс доллара без реального вывода капитала с рынка США.

Прогноз: спираль падения

Аналитики предупреждают, что доллар имеет значительный потенциал для дальнейшего снижения. Если ФРС начнет снижать краткосрочные процентные ставки (на чем настаивает Трамп), стоимость хеджирования валютных рисков упадет. Это побудит еще больше иностранных инвесторов покупать страховку (свопы), что автоматически усилит давление на доллар.

Этот цикл самоусиления может превратить стратегию «хеджирования Америки» в полноценную «продажу Америки» («Sell America»), если политическое давление на институты США продолжится.

Как работает валютный своп и почему он давит на курс

Валютный своп (FX Swap) — это финансовый инструмент, который позволяет инвестору обменять одну валюту на другую с обязательством обратного обмена в будущем по фиксированному курсу. Когда иностранный инвестор (например, европейский фонд) владеет акциями Apple, он хочет защитить себя от падения доллара. Для этого он продает доллары сегодня (через своп), чтобы купить их обратно в будущем. Массовая продажа долларов через механизм свопов создает избыточное предложение валюты на рынке, что толкает ее курс вниз, даже если сам инвестор продолжает держать американские акции. Это объясняет феномен, когда фондовый рынок растет, а валюта падает.