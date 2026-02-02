Инвесторы любят Apple, но боятся доллара

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2026, 10:55 Читати українською

Инвесторы любят Apple, но боятся доллара

Доллар США демонстрирует стремительное падение, достигнув самого низкого уровня за почти четыре года по отношению к корзине мировых валют. С момента своего пика перед инаугурацией президента Дональда Трампа (в контексте новостей 2026 года) американская валюта потеряла около 12%. Несмотря на заверения министра финансов Скотта Бессента о политике «сильного доллара», сам президент публично приветствует это ослабление. Инвесторы, однако, видят в этом тревожные сигналы деградации американской финансовой исключительности. Об этом пишет The Economist.

Доллар США демонстрирует стремительное падение, достигнув самого низкого уровня за почти четыре года по отношению к корзине мировых валют.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золотая лихорадка и парадоксы рынка

Главным бенефициаром слабого доллара стало золото. Цена за унцию превысила $5 500, подскочив на 28% только за первый месяц 2026 года. Драгоценный металл дорожает как на фоне падения фондового рынка, так и во время его роста, что является аномальным поведением для защитного актива.

В то же время массовой распродажи американских ценных бумаг не наблюдается. Индекс S&P 500 за последние 12 месяцев вырос на 15% и продолжает обновлять исторические максимумы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США даже ниже, чем год назад.

Почему доллар падает, а акции растут?

Эксперты выделяют две основные причины такого диссонанса:

  • Доллар все еще переоценен. Несмотря на текущее падение, реальный обменный курс доллара (с учетом инфляции) все еще на 13% выше среднего показателя последних 30 лет. Согласно «индексу Биг Мака», доллар переоценен по отношению к 49 из 70 мировых валют.
  • Эффект хеджирования. По данным Банка международных расчетов (BIS), иностранные инвесторы не продают американские активы, а массово страхуют свои валютные риски через валютные свопы. Это создает техническое давление на курс доллара без реального вывода капитала с рынка США.

Прогноз: спираль падения

Аналитики предупреждают, что доллар имеет значительный потенциал для дальнейшего снижения. Если ФРС начнет снижать краткосрочные процентные ставки (на чем настаивает Трамп), стоимость хеджирования валютных рисков упадет. Это побудит еще больше иностранных инвесторов покупать страховку (свопы), что автоматически усилит давление на доллар.

Этот цикл самоусиления может превратить стратегию «хеджирования Америки» в полноценную «продажу Америки» («Sell America»), если политическое давление на институты США продолжится.

Как работает валютный своп и почему он давит на курс

Валютный своп (FX Swap) — это финансовый инструмент, который позволяет инвестору обменять одну валюту на другую с обязательством обратного обмена в будущем по фиксированному курсу. Когда иностранный инвестор (например, европейский фонд) владеет акциями Apple, он хочет защитить себя от падения доллара. Для этого он продает доллары сегодня (через своп), чтобы купить их обратно в будущем. Массовая продажа долларов через механизм свопов создает избыточное предложение валюты на рынке, что толкает ее курс вниз, даже если сам инвестор продолжает держать американские акции. Это объясняет феномен, когда фондовый рынок растет, а валюта падает.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами