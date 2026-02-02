Форекс и крипто прогноз на 02 — 06 февраля 2026 года

По мнению экспертов брокерской компании XFINE , прошедшую неделю однозначно можно назвать сумасшедшей. Их прогноз по ключевым трендам оказался точным на 100%. Но такого всплеска аномальной волатильности ожидать никто не мог. Рынки панически отреагировали на усиление санкционной риторики и жесткие шаги США в отношении Ирана. Это подорвало доверие к доллару и вызвало переток капитала в золото и сырье. Во второй половине недели доллар частично восстановился на фоне фиксации прибыли и роста спроса на ликвидность, золото перешло к коррекции, тогда как нефть удержалась у максимумов из-за сохраняющихся рисков перебоев поставок.

💶 EUR/USD

С лета 2025 г. EUR/USD двигалась в канале 1.1470−1.1830. На прошедшей неделе быки вытолкнули ее за пределы данного канала. Взлетев на 250 пунктов, пара достигла высоты 1.2083, после чего вернулась практически туда же, откуда взяла старт — на уровень 1.1850. При этом скользящие средние по-прежнему указывают на бычий среднесрочный тренд. Опираясь на поддержку 1.1820−1.1830, EUR/USD может предпринять новый рывок вверх. Ближайшее сопротивление 1.1900, затем 1.1975, цель — закрепиться в зоне 1.2000−1.2100. Пробой поддержки 1.1820−1.1830 отменит бычий сценарий и может привести к падению до зоны 1.1700, следующая поддержка в зоне 1.1580−1.1620.

🟠 Биткоин (BTC/USD)

Паническое бегство инвесторов из рисковых активов затронуло и биткойн. В пятницу 30 января пара BTC/USD опустилась к минимумам ноября 2025 г., достигнув дна на уровне 80,944. В субботу она торгуется в районе 83,000. В течение предстоящей недели BTC/USD может попытаться сформировать коррекционный импульс в район 84,150−84,600, следующие цели — 86,500−87,700 и 90,500−91.000. При продолжении медвежьего сценария возможно падение к 80,540 с потенциальной целью вблизи 74,500. Следующая поддержка — в районе 59,700−64,000.

🛢 Нефть Brent

Нефть Brent завершила неделю в области верхней границы долгосрочного нисходящего канала, в котором она движется с октября 2023 г. Последняя точка была поставлена на отметке 69,72 доллара за баррель. Дальнейшее движение будет формироваться в зависимости от степени накала в отношениях США и Ирана. При дальнейшей эскалации Brent может попытаться развить бычью коррекцию и протестировать зону сопротивления 72.70 с прицелом на 76.15 и 77.75. В случае отбоя вниз от верхней границы нисходящего канала, ближайшей целью станет зона 66.00, затем 65.00 и 63.50.

🥇 Золото (XAU/USD)

Такого на рынке золота еще не видели, заявляют в XFINE. В течение всего несколько дней волатильность составила почти 20%. Сначала цена взлетела до 5,595 долларов за унцию, а затем рухнула до 4,483, после чего остановилась на уровне 4,891. Неделю назад мы предупреждали о возможной бычьей ловушке (bull trap). Ловушка на самом деле сработала, но только когда цена приблизилась не к 5,000, а к 5,600. На этой неделе XAU/USD может продолжить коррекцию вниз и попытаться протестировать зону 4,535−4,675, следующая сильная поддержка 4,200−4,350. Пробой этой зоны отменит бычий сценарий и укажет на более глубокую коррекцию в направлении $3,350. Ближайшее сопротивление — в районе 5,000, следующее — 5,600, основная цель быков теперь — 6,000.

📈 Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе в США ключевым событием станет публикация отчета по рынку труда, а также данные по деловой активности и инфляционным ожиданиям. В Европе фокус сместится на показатели PMI и комментарии представителей ЕЦБ. На сырьевых рынках сохраняется влияние геополитических факторов, которое будет поддерживать повышенную чувствительность цен к любым новым сигналам.

Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — умеренно бычий, пока цена удерживается выше 1.1830. BTC/USD — медвежий, пока цена остается ниже 90,500−91,000. Brent — осторожно медвежий, пока котировки ниже 72.70. XAU/USD — сохранение восходящей структуры, пока золото выше 4,535−4,675.

Аналитический отделXFINE