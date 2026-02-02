Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Читати українською

2 февраля 2026, 9:59

Форекс и крипто прогноз на 02 — 06 февраля 2026 года

По мнению экспертов брокерской компании XFINE, прошедшую неделю однозначно можно назвать сумасшедшей. Их прогноз по ключевым трендам оказался точным на 100%. Но такого всплеска аномальной волатильности ожидать никто не мог. Рынки панически отреагировали на усиление санкционной риторики и жесткие шаги США в отношении Ирана. Это подорвало доверие к доллару и вызвало переток капитала в золото и сырье. Во второй половине недели доллар частично восстановился на фоне фиксации прибыли и роста спроса на ликвидность, золото перешло к коррекции, тогда как нефть удержалась у максимумов из-за сохраняющихся рисков перебоев поставок.

По мнению экспертов брокерской компании XFINE, прошедшую неделю однозначно можно назвать сумасшедшей.

💶 EUR/USD

С лета 2025 г. EUR/USD двигалась в канале 1.1470−1.1830. На прошедшей неделе быки вытолкнули ее за пределы данного канала. Взлетев на 250 пунктов, пара достигла высоты 1.2083, после чего вернулась практически туда же, откуда взяла старт — на уровень 1.1850. При этом скользящие средние по-прежнему указывают на бычий среднесрочный тренд. Опираясь на поддержку 1.1820−1.1830, EUR/USD может предпринять новый рывок вверх. Ближайшее сопротивление 1.1900, затем 1.1975, цель — закрепиться в зоне 1.2000−1.2100. Пробой поддержки 1.1820−1.1830 отменит бычий сценарий и может привести к падению до зоны 1.1700, следующая поддержка в зоне 1.1580−1.1620.

🟠 Биткоин (BTC/USD)

Паническое бегство инвесторов из рисковых активов затронуло и биткойн. В пятницу 30 января пара BTC/USD опустилась к минимумам ноября 2025 г., достигнув дна на уровне 80,944. В субботу она торгуется в районе 83,000. В течение предстоящей недели BTC/USD может попытаться сформировать коррекционный импульс в район 84,150−84,600, следующие цели — 86,500−87,700 и 90,500−91.000. При продолжении медвежьего сценария возможно падение к 80,540 с потенциальной целью вблизи 74,500. Следующая поддержка — в районе 59,700−64,000.

🛢 Нефть Brent

Нефть Brent завершила неделю в области верхней границы долгосрочного нисходящего канала, в котором она движется с октября 2023 г. Последняя точка была поставлена на отметке 69,72 доллара за баррель. Дальнейшее движение будет формироваться в зависимости от степени накала в отношениях США и Ирана. При дальнейшей эскалации Brent может попытаться развить бычью коррекцию и протестировать зону сопротивления 72.70 с прицелом на 76.15 и 77.75. В случае отбоя вниз от верхней границы нисходящего канала, ближайшей целью станет зона 66.00, затем 65.00 и 63.50.

🥇 Золото (XAU/USD)

Такого на рынке золота еще не видели, заявляют в XFINE. В течение всего несколько дней волатильность составила почти 20%. Сначала цена взлетела до 5,595 долларов за унцию, а затем рухнула до 4,483, после чего остановилась на уровне 4,891. Неделю назад мы предупреждали о возможной бычьей ловушке (bull trap). Ловушка на самом деле сработала, но только когда цена приблизилась не к 5,000, а к 5,600. На этой неделе XAU/USD может продолжить коррекцию вниз и попытаться протестировать зону 4,535−4,675, следующая сильная поддержка 4,200−4,350. Пробой этой зоны отменит бычий сценарий и укажет на более глубокую коррекцию в направлении $3,350. Ближайшее сопротивление — в районе 5,000, следующее — 5,600, основная цель быков теперь — 6,000.

📈 Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе в США ключевым событием станет публикация отчета по рынку труда, а также данные по деловой активности и инфляционным ожиданиям. В Европе фокус сместится на показатели PMI и комментарии представителей ЕЦБ. На сырьевых рынках сохраняется влияние геополитических факторов, которое будет поддерживать повышенную чувствительность цен к любым новым сигналам.

Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — умеренно бычий, пока цена удерживается выше 1.1830. BTC/USD — медвежий, пока цена остается ниже 90,500−91,000. Brent — осторожно медвежий, пока котировки ниже 72.70. XAU/USD — сохранение восходящей структуры, пока золото выше 4,535−4,675.

Аналитический отделXFINE

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
