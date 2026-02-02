Самые большие и маленькие автомобильные рынки ЕС: итоги 2025 года

По результатам 2025 года в странах Европейского Союза было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей. Несмотря на всеобщее восстановление рынка, динамика продаж в странах ЕС остается неравномерной — от умеренного роста в крупных экономиках до резких колебаний на малых рынках, пишет Укравтопром.

Топ-5 крупнейших автомобильных рынков ЕС

Лидерство по объемам продаж традиционно сохраняют крупнейшие экономики Союза:

Германия — 2 857 591 авто (+1,4% р/с)

Франция — 1 632 152 авто (-5%)

Италия — 1 524 843 авто (-2,1%)

Испания — 1 148 650 авто (+12,9%)

Польша — 597 435 авто (+8,3%)

Самые высокие темпы роста среди крупных рынков продемонстрировала Испания, тогда как Франция и Италия завершили год с понижением регистраций новых авто.

Самые маленькие автомобильные рынки ЕС

Самые низкие объемы продаж преимущественно зафиксированы в малых странах и островных государствах:

Литва — 41 974 авто (+39,3%)

Латвия — 22 506 авто (+31,4%)

Кипр — 14 634 авто (-2,8%)

Эстония — 13 055 авто (-48,6%)

Мальта — 6 468 авто (-15,6%)

В то же время, даже среди самых маленьких рынков наблюдается резкая поляризация: страны Балтии демонстрируют как быстрый рост (Литва, Латвия), так и глубокое падение (Эстония).

Результаты 2025 года свидетельствуют, что автомобильный рынок ЕС все еще находится в фазе адаптации к высоким ставкам финансирования, изменениям в налоговых стимулах и трансформации спроса на электрифицированные автомобили.

Для финансовых рынков и бюджетной политики это означает сохранение асимметрии между странами ЕС и различные фискальные эффекты автомобильного сектора.