Самые большие и маленькие автомобильные рынки ЕС: итоги 2025 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2026, 10:04 Читати українською

Самые большие и маленькие автомобильные рынки ЕС: итоги 2025 года

По результатам 2025 года в странах Европейского Союза было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей. Несмотря на всеобщее восстановление рынка, динамика продаж в странах ЕС остается неравномерной — от умеренного роста в крупных экономиках до резких колебаний на малых рынках, пишет Укравтопром.

По результатам 2025 года в странах Европейского Союза было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Топ-5 крупнейших автомобильных рынков ЕС

Лидерство по объемам продаж традиционно сохраняют крупнейшие экономики Союза:

  • Германия — 2 857 591 авто (+1,4% р/с)
  • Франция — 1 632 152 авто (-5%)
  • Италия — 1 524 843 авто (-2,1%)
  • Испания — 1 148 650 авто (+12,9%)
  • Польша — 597 435 авто (+8,3%)

Самые высокие темпы роста среди крупных рынков продемонстрировала Испания, тогда как Франция и Италия завершили год с понижением регистраций новых авто.

Самые маленькие автомобильные рынки ЕС

Самые низкие объемы продаж преимущественно зафиксированы в малых странах и островных государствах:

  • Литва — 41 974 авто (+39,3%)
  • Латвия — 22 506 авто (+31,4%)
  • Кипр — 14 634 авто (-2,8%)
  • Эстония — 13 055 авто (-48,6%)
  • Мальта — 6 468 авто (-15,6%)

В то же время, даже среди самых маленьких рынков наблюдается резкая поляризация: страны Балтии демонстрируют как быстрый рост (Литва, Латвия), так и глубокое падение (Эстония).

Результаты 2025 года свидетельствуют, что автомобильный рынок ЕС все еще находится в фазе адаптации к высоким ставкам финансирования, изменениям в налоговых стимулах и трансформации спроса на электрифицированные автомобили.

Для финансовых рынков и бюджетной политики это означает сохранение асимметрии между странами ЕС и различные фискальные эффекты автомобильного сектора.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами