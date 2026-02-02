По результатам 2025 года в странах Европейского Союза было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей. Несмотря на всеобщее восстановление рынка, динамика продаж в странах ЕС остается неравномерной — от умеренного роста в крупных экономиках до резких колебаний на малых рынках, пишет Укравтопром.
Самые большие и маленькие автомобильные рынки ЕС: итоги 2025 года
Топ-5 крупнейших автомобильных рынков ЕС
Лидерство по объемам продаж традиционно сохраняют крупнейшие экономики Союза:
- Германия — 2 857 591 авто (+1,4% р/с)
- Франция — 1 632 152 авто (-5%)
- Италия — 1 524 843 авто (-2,1%)
- Испания — 1 148 650 авто (+12,9%)
- Польша — 597 435 авто (+8,3%)
Самые высокие темпы роста среди крупных рынков продемонстрировала Испания, тогда как Франция и Италия завершили год с понижением регистраций новых авто.
Самые маленькие автомобильные рынки ЕС
Самые низкие объемы продаж преимущественно зафиксированы в малых странах и островных государствах:
- Литва — 41 974 авто (+39,3%)
- Латвия — 22 506 авто (+31,4%)
- Кипр — 14 634 авто (-2,8%)
- Эстония — 13 055 авто (-48,6%)
- Мальта — 6 468 авто (-15,6%)
В то же время, даже среди самых маленьких рынков наблюдается резкая поляризация: страны Балтии демонстрируют как быстрый рост (Литва, Латвия), так и глубокое падение (Эстония).
Результаты 2025 года свидетельствуют, что автомобильный рынок ЕС все еще находится в фазе адаптации к высоким ставкам финансирования, изменениям в налоговых стимулах и трансформации спроса на электрифицированные автомобили.
Для финансовых рынков и бюджетной политики это означает сохранение асимметрии между странами ЕС и различные фискальные эффекты автомобильного сектора.
