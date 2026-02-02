1 февраля 2026 года заканчивается действие постановления Кабмина № 1608, которое упрощало процесс предоставления бронирования. Критически важные предприятия могли забронировать своих работников только за сутки.
Кабмин переписал правила бронирования: что изменилось с 1 февраля
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Отмена быстрого бронирования
Процедура бронирования через «Действие» возвращается к стандартным срокам рассмотрения — 72 часа (ранее это занимало сутки).
Подать заявку на аннулирование отсрочки теперь можно не чаще одного раза в 5 дней.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии