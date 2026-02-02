Кабмин переписал правила бронирования: что изменилось с 1 февраля

1 февраля 2026 года заканчивается действие постановления Кабмина № 1608, которое упрощало процесс предоставления бронирования. Критически важные предприятия могли забронировать своих работников только за сутки.

Отмена быстрого бронирования

Процедура бронирования через «Действие» возвращается к стандартным срокам рассмотрения — 72 часа (ранее это занимало сутки).

Подать заявку на аннулирование отсрочки теперь можно не чаще одного раза в 5 дней.