українська
2 февраля 2026, 8:26

SpaceX Маска начала блокировать Starlink для дронов рф

Компания SpaceX Илона Маска в ответ на просьбу министерства обороны Украины принимает ряд мер с целью помешать россиянам применять терминалы спутниковой связи Starlink для ударов беспилотниками. Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей («Флэш») Бескрестнов.

Компания SpaceX Илона Маска в ответ на просьбу министерства обороны Украины принимает ряд мер с целью помешать россиянам применять терминалы спутниковой связи Starlink для ударов беспилотниками.
Фото: Илон Маск

Блокирование Starlink

По его словам, он не может «публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано». «Но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника», — отметил «Флэш».

Он принес извинения «тем кого временно коснулись принятые меры», но отметил, что «для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия». Он также заверил, что нынешние решения временные, поэтому их заменят «глобальным, продуманным решением, на которое понадобится время».

Сбор информации

Другим важным аспектом, на который указал советник Федорова, намерения Минобороны провести сбор информации о масштабах использования Силами обороны Украины сервисов спутниковой связи Starlink.

«Давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрываю, такие попытки уже были, но многие солдаты, использующие волонтерские Старлинки и личные Старлинки, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то. Мы обязательно придумаем способ к нам, как собрать эту информацию. Компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Минобороны», — заверил «Флэш».

Реакция Маска

Днем ранее Илон Маск отреагировал в своей соцсети X на сообщение Федорова по решению проблемы наличия терминалов Starlink на российских дронах.

Перед этим украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на сбитом российском беспилотнике БМ-35. Наличие терминала спутниковой связи позволяет операторам управлять аппаратом на значительных расстояниях, делая его почти неуязвимым для противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

