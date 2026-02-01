Multi от Минфин
1 февраля 2026, 15:30

88% валютных операций в мире осуществляются с долларом: какие торговые пары самые популярные

Американский доллар продолжает удерживать статус бесспорного лидера мировой финансовой системы, участвуя в 88% всех валютных операций на планете. Наибольший объем торгов в паре с долларом приходится на евро, что подтверждает тесную экономическую связь между США и Еврозоной. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования OANDA и Visual Capitalist.

Американский доллар продолжает удерживать статус бесспорного лидера мировой финансовой системы, участвуя в 88% всех валютных операций на планете.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Лидеры валютного рынка

Согласно опросу об объемах валютных операций (FX Volume Survey), бесспорным лидером в паре с долларом является единая европейская валюта. Среднесуточный объем торгов парой EUR/USD составляет $135,3 млрд, что значительно опережает ближайших конкурентов.

Второе место занимает японская иена с показателем $92,7 млрд в день, а замыкает тройку лидеров канадский доллар ($52,9 млрд). Именно эти три валюты формируют львиную долю торговли долларом на глобальном рынке.

Топ-10 валют по объему торгов с долларом США

Ниже приведен полный список валют, которые чаще всего обменивают на американский доллар (млрд $ в день):

  • Евро (EUR) — 135,3
  • Японская иена (JPY) — 92,7
  • Канадский доллар (CAD) — 52,9
  • Британский фунт (GBP) — 43,9
  • Австралийский доллар (AUD) — 36,3
  • Мексиканское песо (MXN) — 27,4
  • Швейцарский франк (CHF) — 18,4
  • Гонконгский доллар (HKD) — 15,4
  • Сингапурский доллар (SGD) — 14,4
  • Китайский юань (CNY) — 11,0

Региональные особенности

Данные демонстрируют сильную зависимость валютного рынка от торговых связей. Присутствие в первой шестерке канадского доллара и мексиканского песо объясняется соглашениями о свободной торговле в Северной Америке (USMCA).

В то же время швейцарский франк и сингапурский доллар сохраняют свои позиции благодаря статусу «тихих гаваней» и важности этих стран как финансовых хабов.

Парадокс мексиканского песо и китайского юаня

Стоит обратить внимание на две интересные аномалии в рейтинге. Во-первых, мексиканский песо (6 место) опережает швейцарский франк и почти в три раза превосходит объемы торгов китайским юанем. Это связано с феноменом «ниаршоринга» — переносом американскими компаниями производственных мощностей из Китая в Мексику, что вызвало бум прямых инвестиций и торговли между соседними странами.

Во-вторых, китайский юань (10 место), несмотря на то что Китай является второй экономикой мира, занимает скромную позицию в торгах с долларом ($11 млрд). Это прямое следствие жесткого валютного контроля со стороны Пекина. Китайские власти ограничивают свободное движение капитала, что сдерживает превращение юаня в полноценную свободно конвертируемую валюту, несмотря на его растущую роль в международных расчетах вне долларовой системы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
