Nvidia заморозила инвестиции в OpenAI на $100 млрд из-за сомнений в стратегии Альтмана

Технологический гигант Nvidia приостановил реализацию амбициозной сделки с разработчиком ChatGPT — компанией OpenAI. Речь идет о масштабном плане финансирования объемом до 100 миллиардов долларов , который должен был обеспечить стартап необходимыми вычислительными мощностями для обучения новейших моделей искусственного интеллекта. Причиной охлаждения отношений стали внутренние сомнения руководства чипмейкера относительно целесообразности таких вложений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

От эйфории к прагматизму

Предварительные договоренности, достигнутые в сентябре прошлого года, предусматривали создание инфраструктуры мощностью не менее 10 гигаватт. Nvidia планировала инвестировать до $100 млрд, чтобы помочь OpenAI оплатить аренду своих же чипов. Тогда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал этот проект «крупнейшим вычислительным проектом в истории», что даже привело к росту капитализации его компании до почти $4,5 трлн.

Однако переговоры, которые должны были завершиться через несколько недель, так и не вышли за пределы начальной стадии. По данным источников, Хуанг в частных беседах начал подчеркивать, что сентябрьский меморандум не был юридически обязывающим.

Сомнения в дисциплине OpenAI

Главной причиной изменения позиции стала обеспокоенность Дженсена Хуанга подходом OpenAI к ведению бизнеса. Руководитель Nvidia критиковал стартап за «недостаток дисциплины» и выражал опасения по поводу усиления конкуренции со стороны Google (с их Gemini) и Anthropic (с моделью Claude).

Однако Nvidia не разрывает отношения полностью. Компания планирует принять участие в новом раунде финансирования OpenAI, который организуется для привлечения капитала от различных партнеров (включая Amazon и SoftBank).

Финансовые риски и конкуренция

Ситуация осложняется тем, что OpenAI готовится к выходу на биржу (IPO) до конца 2026 года. Генеральный директор стартапа Сэм Альтман взял на себя обязательства по вычислительным мощностям на сумму $1,4 трлн, что в 100 раз превышает ожидаемую выручку компании за прошлый год. Это вызывает нервозность у инвесторов, особенно на фоне успехов конкурентов.

Стоит отметить, что Nvidia диверсифицирует свои риски: в ноябре компания обязалась инвестировать до $10 млрд в главного конкурента OpenAI — стартап Anthropic.

Битва архитектур — GPU против собственных чипов

Важным фактором, влияющим на решение Nvidia, является угроза потери монополии на рынке «железа» для ИИ. Главные конкуренты OpenAI используют альтернативные решения: Anthropic в значительной степени полагается на чипы Trainium от Amazon и TPU (Tensor Processing Unit) от Google. Google также тренирует свои модели Gemini на собственных процессорах.

Эти чипы (известные как ASIC — специализированные интегральные схемы) разработаны специально для задач ИИ и являются прямой угрозой для графических процессоров (GPU) Nvidia. Если OpenAI, как крупнейший клиент, начнет смотреть в сторону разработки собственных чипов или использования решений от других техгигантов, это нанесет удар по доходам Nvidia. Поэтому инвестиции Хуанга — это не только финансовая выгода, но и способ «привязать» ключевого клиента к своей экосистеме, не давая ему перейти на оборудование конкурентов.

Почему это важно

Замораживание мегасделки свидетельствует о том, что период «слепого» инвестирования в искусственный интеллект заканчивается. Даже такие гиганты, как Nvidia, начинают тщательнее считать деньги и оценивать риски, связанные с бизнес-моделями ИИ-стартапов. Это сигнал для всего рынка: инвесторы будут требовать от компаний вроде OpenAI не только громких анонсов, но и реальной финансовой дисциплины и четкого плана возврата астрономических вложений. Кроме того, это подчеркивает шаткость позиций Сэма Альтмана, чья стратегия быстрого роста за счет чрезмерных обещаний начинает сталкиваться с реальностью корпоративных бюджетов.