«Киевстар» проведет вторичное размещение акций на Nasdaq по цене $10,50

Материнская компания национального мобильного оператора Украины — VEON Amsterdam B.V. — вместе с другими акционерами объявила окончательные условия продажи значительного пакета акций Kyivstar Group Ltd. Цена публичного размещения (SPO) на американской бирже Nasdaq установлена на уровне $10,50 за акцию. Об этом сообщает сервис GlobeNewswire 29 января.

Детали соглашения

В рамках вторичного размещения (Secondary Public Offering) на рынок выводится 12,5 млн простых акций. Исходя из объявленной цены, общий объем сделки составит $131,25 млн (без учета комиссий и дополнительных опционов).

Важно отметить, что сама компания «Киевстар» не продает никаких акций и не получит средств от этой сделки — вся прибыль от продажи поступит непосредственно акционерам, в частности холдингу VEON.

Условия для андеррайтеров и сроки

Организаторы размещения, среди которых инвестиционные гиганты Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild & Co, получили 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 1,875 млн акций по той же цене ($10,50).

Ожидается, что сделка будет официально закрыта 2 февраля 2026 года после выполнения всех стандартных процедур.

Стратегические планы

Kyivstar Group Ltd., которая позиционирует себя как первую украинскую компанию с листингом на бирже США, продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы. Совместно с VEON оператор планирует вложить $1 млрд в экономику Украины в течение 2023−2027 годов. Эти средства направляются на:

восстановление и развитие инфраструктуры;

технологические инновации;

благотворительность и социальные проекты.

Разница между IPO и SPO

IPO (Initial Public Offering) — это первичное размещение, когда компания впервые выходит на биржу, чтобы привлечь капитал для своего развития (деньги идут в компанию).

SPO (Secondary Public Offering) — это вторичное размещение, которое происходит, когда компания уже торгуется на бирже. В данном случае речь идет о продаже акций существующими акционерами (VEON). Это означает, что инвесторы (владельцы) решили превратить часть своих бумажных активов в реальные деньги (кеш-аут).

Такая практика является стандартной для крупных холдингов, которые управляют портфелем активов и время от времени фиксируют прибыль или перераспределяют капитал.

Почему это важно

Это событие является знаковым маркером доверия иностранных инвесторов к украинским активам. Успешное размещение пакета акций на сумму более $130 млн на одной из крупнейших площадок мира (Nasdaq) по цене $10,50 свидетельствует о том, что западный капитал готов вкладываться в украинский технологический и телеком-сектор, несмотря на риски. Для рынка это сигнал стабильности, а для других украинских компаний — ориентир относительно возможной оценки их бизнеса на международной арене.