українська
1 февраля 2026, 10:32

Минсоцполитики опровергает фейк о массовой отмене пенсий

Министерство социальной политики официально опровергло информацию, распространяемую в СМИ, о якобы прекращении выплат для 1,3 миллиона пенсионеров. Ведомство обнародовало реальные статистические данные, согласно которым по состоянию на 1 января 2026 года выплаты временно приостановлены для 337 тысяч человек. Главными причинами стали непрохождение обязательной идентификации и отсутствие данных о неначислении пенсий со стороны страны-агрессора. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Министерство социальной политики официально опровергло информацию, распространяемую в СМИ, о якобы прекращении выплат для 1,3 миллиона пенсионеров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто попал под ограничения

Чиновники объясняют, что блокировка выплат коснулась двух категорий граждан:

  • Тех, кто не прошел процедуру физической идентификации до дедлайна — 31 декабря 2025 года.
  • Тех, кто не предоставил подтверждение, что они не получают пенсионное обеспечение от Российской Федерации.

В то же время процесс возобновления выплат продолжается непрерывно. Части пенсионеров средства вернули уже в январе. Еще более 48 тысяч граждан, успешно прошедших проверку, получат начисленные пенсии в феврале.

Проблемные категории и ВПЛ

Наиболее сложной остается ситуация с пенсионными делами, где адресом проживания до сих пор указаны населенные пункты на временно оккупированных территориях (ВОТ). Если пенсионер выехал из ВОТ, но не сообщил Пенсионный фонд об изменении места пребывания и неполучении выплат от оккупационных властей, начисления блокируются до выяснения обстоятельств.

Отдельно в министерстве разъяснили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые перевели свои выплаты на подконтрольную Украине территорию.

«ВПЛ, которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от РФ», — отмечается в сообщении.

Как возобновить выплаты

Государство предлагает несколько механизмов для подтверждения личности и разблокировки пенсионных счетов. Это можно сделать:

  • Дистанционно: через веб-портал или приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с использованием «Дія.Підпис», или с помощью процедуры видеоидентификации.
  • Офлайн: лично посетив любой сервисный центр ПФУ или отделение уполномоченного банка.
  • Из-за границы: отправив по почте официальное удостоверение о пребывании лица в другой стране.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
