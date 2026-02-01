Национальный банк Украины продолжает серию нумизматической продукции, посвященной сопротивлению и военным инновациям государства. Регулятор официально ввел в обращение памятную монету «Украинский хлопок. Ракета-дрон Паляница». Новый денежный знак чествует труд разработчиков первой отечественной дальнобойной системы вооружения с турбореактивным двигателем.
НБУ выпустил памятную монету в честь ракеты-дрона «Паляница»
Технологический прорыв на монете
Выпуск монеты посвящен уникальной разработке украинского оборонно-промышленного комплекса. Ракета-дрон «Паляница» сочетает в себе характеристики высокоточной ракеты и маневренного беспилотника.
Согласно характеристикам, приведенным Нацбанком, это оружие способно поражать стратегические цели врага на расстоянии до 650 км. Благодаря турбореактивному двигателю дрон развивает скорость до 900 км/ч, а низкая высота полета (от 15 до 500 метров) позволяет ему эффективно обходить системы противовоздушной обороны.
Дизайн и характеристики
Монета имеет номинал 5 гривен. Над художественным оформлением работала группа художников: Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки, а скульптором выступил Владимир Атаманчук.
Визуализация монеты глубоко символична:
- На аверсе изображен стилизованный силуэт «Паляницы», атакующей вражеского змея — аллегорию оккупанта.
- На реверсе запечатлен момент поражения дроном объекта топливно-энергетического комплекса страны-агрессора. Композицию дополняет надпись «Паляница».
Общий тираж выпуска ограничен и составляет 75 000 экземпляров. Монеты будут доступны в сувенирной упаковке.
Старт продаж
Несмотря на ввод в обращение в конце января, фактическая реализация монеты начнется в феврале 2026 года. Приобрести нумизматическую новинку можно будет через официальный интернет-магазин Национального банка, а также в отделениях банков-дистрибьюторов.
Комментарии