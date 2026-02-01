Ботсвана угрожает отправить в Германию 40 тысяч слонов из-за запрета на торговлю костью

Дипломатическая напряженность между Ботсваной и ФРГ вышла на новый уровень: правительство африканской страны заявило о намерении переместить в Германию 40 тысяч слонов. Причиной такого радикального ультиматума стала принципиальная позиция Берлина по блокированию легальной продажи слоновой кости, что лишает Ботсвану доходов и возможности регулировать популяцию животных. Об этом сообщает немецкое издание BILD 31 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ультиматум

Министр окружающей среды Ботсваны Винтер Ммолотси во время своего визита в Германию заявил, что страна больше не может самостоятельно справляться с последствиями перенаселения слонов, количество которых уже достигло 150 тысяч. Животные уничтожают посевы и представляют прямую угрозу жизни людей.

В ответ на европейские ограничения чиновник озвучил беспрецедентное предложение: «депортировать» часть популяции в Европу. Причем количество животных, о котором идет речь, выросло вдвое по сравнению с предыдущими заявлениями.

«Убытки огромны. Мы хотим депортировать 40 000 слонов в Германию», — заявил Ммолотси, добавив условие, что животные должны свободно передвигаться, чтобы немцы на собственном опыте почувствовали, что такое «нашествие слонов».

Экономический аспект: слоновая кость как ресурс

Ключевым камнем преткновения является запрет на международную торговлю слоновой костью. Ботсвана накопила на складах 160 тонн этого материала (преимущественно от животных, умерших естественной смертью). Правительство страны стремится легализовать продажу этих запасов, введя систему сертификации, аналогичную той, которая действует на рынке алмазов.

По мнению Ммолотси, позиция Германии, которая блокирует эти инициативы (в частности, на последней конференции по защите видов в Узбекистане), является проявлением «неоколониализма».

«Нам хотят навязать другую точку зрения. Это неоколониально — и жестоко по отношению к нам, африканцам. Нормально ли это, когда людей затаптывают насмерть?», — подчеркнул министр.

Он также раскритиковал распределение немецкой помощи, отметив несправедливость ситуации, когда Германия финансирует велодорожки в Перу, но запрещает Ботсване зарабатывать собственные средства на торговле костью.

«Немцы могут с удовольствием сжечь нашу слоновую кость в Германии. После того, как они ее у нас купят! Что клиент делает с этим дальше, нам безразлично», — резюмировал Ммолотси.

Политический вызов для канцлера Мерца

Правительство Ботсваны прямо апеллирует к федеральному канцлеру Фридриху Мерцу, который ранее обещал новую политику в отношении Африки. Ммолотси пригласил канцлера, а также министров окружающей среды и развития посетить Габороне (столица Ботсваны) для переговоров. Ботсвана подчеркивает, что стремится не к гуманитарной помощи, а к праву на экономическую самостоятельность.

В Федеральном министерстве окружающей среды Германии на запрос журналистов ответили, что ЕС и страны-члены годами выступают против открытия рынка слоновой кости, поскольку это угрожает высокому уровню защиты слонов.

Регулирование CITES и проблема избытка популяции

Международная торговля слоновой костью была запрещена в 1989 году в рамках конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Это решение было принято из-за катастрофического браконьерства, которое сокращало популяцию слонов в Африке. Однако ситуация в странах юга Африки (Ботсвана, Зимбабве, Намибия, ЮАР) кардинально отличается от других регионов континента. Благодаря строгим охранным мерам популяция слонов в Ботсване выросла до исторических максимумов.

Экологи отмечают, что экосистема больше не может прокормить такое количество животных, что приводит к конфликтам с фермерами и деградации природной среды. Страны региона неоднократно просили CITES разрешить разовые продажи накопленных запасов кости для финансирования природоохранных программ, но получали отказ под давлением западных стран и зоозащитных организаций.

Издание BILD иронично рассчитало, куда именно в Германии можно было бы расселить слонов, если бы предложение было принято.