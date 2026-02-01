Остров Ангилья заработал $70 млн на домене .ai

Британская заморская территория Ангилья фиксирует рекордные поступления в бюджет благодаря глобальному буму искусственного интеллекта. В начале января количество зарегистрированных веб-сайтов в национальной доменной зоне «.ai» официально пересекло отметку в один миллион. По оценкам экспертов, за прошлый год это принесло островной экономике около $70 млн. Об этом сообщает Sherwood News со ссылкой на данные Domain Name Stat.

Стремительный рост цифрового актива

Ажиотаж вокруг домена «.ai» начался в конце 2022 года после запуска ChatGPT, когда технологические компании и стартапы массово начали скупать адреса, ассоциирующиеся с искусственным интеллектом.

Согласно данным Domain Name Stat, знаковая отметка в 1 миллион доменов была пройдена 2 января 2026 года. Эту динамику подтвердила премьер-министр Ангильи Кора Ричардсон-Ходж во время презентации бюджета на 2026 год, отметив, что доходы от регистрации доменов «продолжают превышать ожидания».

Влияние на экономику острова

Продажа доменных имен стала критически важным источником финансирования для острова с населением около 15 000 человек:

В 2023 году Ангилья получила 87 млн восточнокарибских долларов (около $32 млн) от продажи доменов. Тогда это составило 22% от всех государственных доходов, а количество зарегистрированных имен составило 354 тысячи.

В 2025 году (по предварительным оценкам) доход вырос до более чем $70 млн. В бюджете прогнозируется, что поступления от категории «товары и услуги» достигнут $96,4 млн, где львиную долю (около 73%) составляют именно домены.

Цены и вторичный рынок

Стандартная стоимость регистрации домена в зоне .ai составляет $140 за два года. Это обеспечивает стабильный денежный поток, поскольку около 90% владельцев продлевают аренду имен.

В то же время настоящие сверхприбыли генерируют аукционы просроченных доменов. Например, в сентябре прошлого года домен «you.ai» был продан за $700 000. За последнюю неделю продажа 31 просроченного домена принесла в сумме около $1,2 млн.

Как две буквы стали национальным достоянием

Успех Англии — это результат сочетания технологического прогресса и счастливого случая. В середине 1990-х годов организация ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) начала присваивать странам домены верхнего уровня на основе кодов ISO. Ангилье достался код «AI» (Anguilla Island), который спустя десятилетие стал аббревиатурой для Artificial Intelligence (искусственный интеллект).

Эта ситуация напоминает кейс тихоокеанского государства Тувалу, которое получило домен «.tv». Благодаря популярности этой зоны среди телеканалов и стриминговых сервисов, Тувалу годами получает миллионные роялти, составляющие значительную часть валового национального дохода страны, финансируя инфраструктуру и участие в ООН.