Остров Ангилья заработал $70 млн на домене .ai

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 февраля 2026, 9:00 Читати українською

Остров Ангилья заработал $70 млн на домене .ai

Британская заморская территория Ангилья фиксирует рекордные поступления в бюджет благодаря глобальному буму искусственного интеллекта. В начале января количество зарегистрированных веб-сайтов в национальной доменной зоне «.ai» официально пересекло отметку в один миллион. По оценкам экспертов, за прошлый год это принесло островной экономике около $70 млн. Об этом сообщает Sherwood News со ссылкой на данные Domain Name Stat.

Британская заморская территория Ангилья фиксирует рекордные поступления в бюджет благодаря глобальному буму искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стремительный рост цифрового актива

Ажиотаж вокруг домена «.ai» начался в конце 2022 года после запуска ChatGPT, когда технологические компании и стартапы массово начали скупать адреса, ассоциирующиеся с искусственным интеллектом.

Согласно данным Domain Name Stat, знаковая отметка в 1 миллион доменов была пройдена 2 января 2026 года. Эту динамику подтвердила премьер-министр Ангильи Кора Ричардсон-Ходж во время презентации бюджета на 2026 год, отметив, что доходы от регистрации доменов «продолжают превышать ожидания».

Влияние на экономику острова

Продажа доменных имен стала критически важным источником финансирования для острова с населением около 15 000 человек:

  • В 2023 году Ангилья получила 87 млн восточнокарибских долларов (около $32 млн) от продажи доменов. Тогда это составило 22% от всех государственных доходов, а количество зарегистрированных имен составило 354 тысячи.
  • В 2025 году (по предварительным оценкам) доход вырос до более чем $70 млн. В бюджете прогнозируется, что поступления от категории «товары и услуги» достигнут $96,4 млн, где львиную долю (около 73%) составляют именно домены.

Цены и вторичный рынок

Стандартная стоимость регистрации домена в зоне .ai составляет $140 за два года. Это обеспечивает стабильный денежный поток, поскольку около 90% владельцев продлевают аренду имен.

В то же время настоящие сверхприбыли генерируют аукционы просроченных доменов. Например, в сентябре прошлого года домен «you.ai» был продан за $700 000. За последнюю неделю продажа 31 просроченного домена принесла в сумме около $1,2 млн.

Как две буквы стали национальным достоянием

Успех Англии — это результат сочетания технологического прогресса и счастливого случая. В середине 1990-х годов организация ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) начала присваивать странам домены верхнего уровня на основе кодов ISO. Ангилье достался код «AI» (Anguilla Island), который спустя десятилетие стал аббревиатурой для Artificial Intelligence (искусственный интеллект).

Эта ситуация напоминает кейс тихоокеанского государства Тувалу, которое получило домен «.tv». Благодаря популярности этой зоны среди телеканалов и стриминговых сервисов, Тувалу годами получает миллионные роялти, составляющие значительную часть валового национального дохода страны, финансируя инфраструктуру и участие в ООН.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами