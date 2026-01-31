Обнародован перечень автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь» в 2026 году

Министерство экономики обновило перечень легковых автомобилей, владельцы которых обязаны уплатить транспортный налог в текущем году. Под действие фискальных обязательств в размере 25 тысяч гривен подпадают машины более 20 брендов, возраст которых не превышает пяти лет, а рыночная стоимость выше установленного порога. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на данные Министерства экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый ценовой порог

Ключевым критерием для налогообложения является стоимость автомобиля. Согласно законодательству, под так называемый «налог на роскошь» подпадают транспортные средства, цена которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы.

В связи с ростом социальных стандартов, в 2026 году этот порог поднялся. Теперь налог начисляется на автомобили стоимостью от 3 млн 242,6 тыс. грн. Для сравнения, годом ранее эта планка составляла 3 млн грн.

Какие марки попали в список

В перечне Минэкономики фигурируют традиционные представители премиум-сегмента, в частности: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes-Benz, Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche и Rolls-Royce.

В то же время список 2026 года существенно расширился благодаря новым моделям, которых не было в прошлом году. В перечень вошли популярные электрокары и внедорожники:

Tesla: Model S Plaid, Model X LR (возрастом до 1 года) и Tesla Roadster (возрастом до 5 лет);

Toyota: модели Sequoia и Tundra (возрастом 2−3 года);

Volvo: модель XC90 (возрастом до 1 года).

Процедура оплаты

Правила расчета с бюджетом отличаются для граждан и бизнеса:

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения официального уведомления-решения.

Юридические лица уплачивают налог самостоятельно авансовыми взносами ежеквартально (до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и отражают это в годовой декларации.

Также отмечается, что Министерство экономики имеет право дополнять этот список в течение года, если получит соответствующее обращение от Государственной налоговой службы.

Выгоднооформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут