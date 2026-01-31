Значительная часть Украины и Молдовы осталась без света

В объединенной энергосистеме произошла системная авария, которая привела к резкому падению напряжения и аварийным отключениям электроэнергии на значительной территории государства. Технический сбой вышел за пределы страны: перебои со светом зафиксировали также в столице Молдовы, Кишиневе, и других регионах соседнего государства. Об этом сообщают источники в энергетических компаниях, Кабинете министров и Минэнерго.

Остановка критической инфраструктуры

Аварийная ситуация, возникшая после 11:00, мгновенно повлияла на работу стратегически важных объектов в крупных городах. Из-за исчезновения напряжения в контактной сети остановилось движение поездов метрополитена в Киеве и Харькове.

Помимо транспортного коллапса, возникли проблемы с водоснабжением. В Виннице прекратила работу главная водопроводная станция, в результате чего весь город временно остался без воды.

Ситуация в регионах

Операторы распределительной системы были вынуждены перейти в режим экстренных отключений, отменив плановые графики подачи электроэнергии. Сейчас ограничения действуют в следующих областях:

Киевская;

Сумская;

Черниговская;

Житомирская;

Николаевская.

Также энергетическая компания ДТЭК применила ограничения потребления для абонентов в Одесской и Днепропетровской областях.

Прогноз восстановления

По оценкам Министерства энергетики, ситуация находится под контролем. Специалисты прогнозируют восстановление стабильного электроснабжения потребителей в течение ближайших 2−3 часов.