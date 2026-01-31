Multi от Минфин
українська
31 января 2026, 9:55

Не «тихая гавань»: золото и серебро пережили худший обвал за десятилетие

Рынок драгоценных металлов пережил беспрецедентное падение, шокировав инвесторов резким изменением тренда. После достижения исторических максимумов в четверг, котировки золота и серебра стремительно полетели вниз, фиксируя рекордные убытки за один торговый день. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Рынок драгоценных металлов пережил беспрецедентное падение, шокировав инвесторов резким изменением тренда.

Золотая лихорадка сменилась паникой

Еще в четверг золото торговалось на пиковых значениях, достигнув исторического рекорда в 5 608 долларов за унцию. Металл уверенно шел к тому, чтобы закрыть шестой месяц подряд ростом, демонстрируя лучшую динамику с 1980-х годов.

Однако в пятницу настроения на рынке кардинально изменились. Цена на желтый металл обвалилась до 4 683 долларов за унцию. Падение только за один день составило более 16%. Аналитики отмечают, что это худшее дневное падение для золота с 1983 года.

Серебро: антирекорд века

Еще более драматичная ситуация сложилась на рынке серебра, которое традиционно является более волатильным (изменчивым) активом, чем золото.

В четверг белый металл подскочил до рекордных 122 долларов за унцию. Однако массовая распродажа в пятницу обвалила цену до 76 долларов. Таким образом, серебро потеряло 36% стоимости за один день. Это стало худшим показателем для этого актива с 1921 года.

Несмотря на такую жесткую коррекцию, серебро все еще сохраняет положительную динамику по итогам месяца (рост более 30%) благодаря предыдущему стремительному ралли, подпитываемому инвестиционным спросом и дефицитом на физическом рынке.

Причины обвала: ФРС, Трамп и фиксация прибыли

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые спровоцировали такую масштабную распродажу:

  • Агрессивная фиксация прибыли. После длительного и стремительного роста цен трейдеры начали массово продавать активы, чтобы зафиксировать свои сверхприбыли. Это вызвало цепную реакцию на рынке.
  • Фактор ФРС. Президент Дональд Трамп положил конец неопределенности относительно будущего руководства Федеральной резервной системы США, объявив о номинации Кевина Ворша на пост главы регулятора. Эта новость успокоила часть спекулянтов, которые играли на неопределенности монетарной политики.
  • Геополитика. На рынки давит напряженная международная обстановка. Трамп подписал указ о тарифах для стран, поставляющих нефть на Кубу, что ударило по Мексике. Кроме того, растет напряженность на Ближнем Востоке: призывы Трампа к переговорам с Ираном натолкнулись на предупреждение Тегерана о готовности к быстрому ответу в случае агрессии.

Эффект «перегретого рынка»

То, что произошло с золотом и серебром, финансисты называют «сдуванием пузыря» или коррекцией на перегретом рынке. Когда цена актива растет вертикально вверх (как это было с серебром, которое достигло $122), любая, даже незначительная новость, может стать триггером для обвала.

В данном случае рынок был перенасыщен покупателями, которые использовали кредитные плечи (заемные средства). Когда цена начала немного снижаться, сработали автоматические ордера на продажу (stop-loss) и требования брокеров внести дополнительное обеспечение (margin calls). Это заставило инвесторов продавать активы по любой цене, что и привело к эффекту снежного кома и рекордному падению.

Почему это важно

Этот исторический обвал является жестким напоминанием для инвесторов о том, что рынки не могут расти вечно. Серебро и золото, которые часто считаются «тихой гаванью» для сохранения капитала, в моменты пиковых цен превращаются в крайне рискованные инструменты. Для мировой экономики такая волатильность означает период крайней нестабильности, где цены на сырье зависят не столько от реального спроса, сколько от политических заявлений и спекулятивных игр.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Smerch747
Smerch747
31 января 2026, 10:26
Залийте новину про IPO привату
Skeptik777
Skeptik777
31 января 2026, 12:46
Цього варто було очікувати. Корекція, фіксування прибутку…
