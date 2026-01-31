Рынок драгоценных металлов пережил беспрецедентное падение, шокировав инвесторов резким изменением тренда. После достижения исторических максимумов в четверг, котировки золота и серебра стремительно полетели вниз, фиксируя рекордные убытки за один торговый день. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.
Не «тихая гавань»: золото и серебро пережили худший обвал за десятилетие
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Золотая лихорадка сменилась паникой
Еще в четверг золото торговалось на пиковых значениях, достигнув исторического рекорда в 5 608 долларов за унцию. Металл уверенно шел к тому, чтобы закрыть шестой месяц подряд ростом, демонстрируя лучшую динамику с 1980-х годов.
Однако в пятницу настроения на рынке кардинально изменились. Цена на желтый металл обвалилась до 4 683 долларов за унцию. Падение только за один день составило более 16%. Аналитики отмечают, что это худшее дневное падение для золота с 1983 года.
Серебро: антирекорд века
Еще более драматичная ситуация сложилась на рынке серебра, которое традиционно является более волатильным (изменчивым) активом, чем золото.
В четверг белый металл подскочил до рекордных 122 долларов за унцию. Однако массовая распродажа в пятницу обвалила цену до 76 долларов. Таким образом, серебро потеряло 36% стоимости за один день. Это стало худшим показателем для этого актива с 1921 года.
Несмотря на такую жесткую коррекцию, серебро все еще сохраняет положительную динамику по итогам месяца (рост более 30%) благодаря предыдущему стремительному ралли, подпитываемому инвестиционным спросом и дефицитом на физическом рынке.
Причины обвала: ФРС, Трамп и фиксация прибыли
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые спровоцировали такую масштабную распродажу:
- Агрессивная фиксация прибыли. После длительного и стремительного роста цен трейдеры начали массово продавать активы, чтобы зафиксировать свои сверхприбыли. Это вызвало цепную реакцию на рынке.
- Фактор ФРС. Президент Дональд Трамп положил конец неопределенности относительно будущего руководства Федеральной резервной системы США, объявив о номинации Кевина Ворша на пост главы регулятора. Эта новость успокоила часть спекулянтов, которые играли на неопределенности монетарной политики.
- Геополитика. На рынки давит напряженная международная обстановка. Трамп подписал указ о тарифах для стран, поставляющих нефть на Кубу, что ударило по Мексике. Кроме того, растет напряженность на Ближнем Востоке: призывы Трампа к переговорам с Ираном натолкнулись на предупреждение Тегерана о готовности к быстрому ответу в случае агрессии.
Эффект «перегретого рынка»
То, что произошло с золотом и серебром, финансисты называют «сдуванием пузыря» или коррекцией на перегретом рынке. Когда цена актива растет вертикально вверх (как это было с серебром, которое достигло $122), любая, даже незначительная новость, может стать триггером для обвала.
В данном случае рынок был перенасыщен покупателями, которые использовали кредитные плечи (заемные средства). Когда цена начала немного снижаться, сработали автоматические ордера на продажу (stop-loss) и требования брокеров внести дополнительное обеспечение (margin calls). Это заставило инвесторов продавать активы по любой цене, что и привело к эффекту снежного кома и рекордному падению.
Почему это важно
Этот исторический обвал является жестким напоминанием для инвесторов о том, что рынки не могут расти вечно. Серебро и золото, которые часто считаются «тихой гаванью» для сохранения капитала, в моменты пиковых цен превращаются в крайне рискованные инструменты. Для мировой экономики такая волатильность означает период крайней нестабильности, где цены на сырье зависят не столько от реального спроса, сколько от политических заявлений и спекулятивных игр.
Комментарии - 2