Только в четырех странах ЕС пенсионных выплат хватает на жизнь

В Европе существует серьезный разрыв между размером государственных пенсий и реальными расходами пенсионеров. Лишь в четырех странах Европейского Союза государственные выплаты полностью покрывают средние расходы на жизнь, тогда как в большинстве других государств пожилым людям приходится искать дополнительные источники финансирования или экономить. Об этом сообщает аналитическая платформа Datapulse.

Где пенсионерам хватает денег

Согласно данным исследования, которое охватило 30 стран, только Румыния, Чехия, Польша и Испания могут похвастаться пенсионными системами, обеспечивающими покрытие расходов на уровне более 100%.

Лидером рейтинга стала Румыния, где средняя пенсия покрывает 121,3% от ориентировочных расходов пенсионера. За ней следуют Чехия (117,9%) и Польша (104,1%). Испания замыкает четверку лидеров с показателем 102,6%.

Аутсайдеры и «парадокс богатых стран»

На другом конце спектра оказались страны, где пенсионеры вынуждены покрывать значительную часть расходов из собственных сбережений. Самая сложная ситуация в Хорватии, где пенсия покрывает лишь около 60% необходимых расходов. Подобные проблемы наблюдаются в Словении (60,8%) и Венгрии (62,4%).

Интересно, что высокий уровень экономического развития страны не гарантирует комфортной жизни на государственную пенсию. Например, в Норвегии, где средняя пенсия составляет впечатляющие 29 176 евро, она покрывает лишь 63,3% от высоких расходов на жизнь в этой стране. Похожая ситуация в Германии: при средней выплате более 19 тысяч евро, немецкие пенсионеры могут оплатить лишь 66,8% своих привычных расходов.

Средний показатель по Европе

В среднем по 27 странам Евросоюза государственная пенсия покрывает 79,9% расходов. Это означает, что типичный европейский пенсионер сталкивается с дефицитом бюджета в размере 20%, который необходимо перекрывать за счет частных накоплений, инвестиций или помощи семьи.

Страны с высоким уровнем покрытия (более 80%), такие как Дания (92,8%), Австрия (83,5%) и Нидерланды (82,5%), приближаются к идеалу, но все равно оставляют определенный финансовый разрыв.