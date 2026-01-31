Multi от Минфин
31 января 2026, 15:15

Только в четырех странах ЕС пенсионных выплат хватает на жизнь

В Европе существует серьезный разрыв между размером государственных пенсий и реальными расходами пенсионеров. Лишь в четырех странах Европейского Союза государственные выплаты полностью покрывают средние расходы на жизнь, тогда как в большинстве других государств пожилым людям приходится искать дополнительные источники финансирования или экономить. Об этом сообщает аналитическая платформа Datapulse.

В Европе существует серьезный разрыв между размером государственных пенсий и реальными расходами пенсионеров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где пенсионерам хватает денег

Согласно данным исследования, которое охватило 30 стран, только Румыния, Чехия, Польша и Испания могут похвастаться пенсионными системами, обеспечивающими покрытие расходов на уровне более 100%.

Лидером рейтинга стала Румыния, где средняя пенсия покрывает 121,3% от ориентировочных расходов пенсионера. За ней следуют Чехия (117,9%) и Польша (104,1%). Испания замыкает четверку лидеров с показателем 102,6%.

Аутсайдеры и «парадокс богатых стран»

На другом конце спектра оказались страны, где пенсионеры вынуждены покрывать значительную часть расходов из собственных сбережений. Самая сложная ситуация в Хорватии, где пенсия покрывает лишь около 60% необходимых расходов. Подобные проблемы наблюдаются в Словении (60,8%) и Венгрии (62,4%).

Интересно, что высокий уровень экономического развития страны не гарантирует комфортной жизни на государственную пенсию. Например, в Норвегии, где средняя пенсия составляет впечатляющие 29 176 евро, она покрывает лишь 63,3% от высоких расходов на жизнь в этой стране. Похожая ситуация в Германии: при средней выплате более 19 тысяч евро, немецкие пенсионеры могут оплатить лишь 66,8% своих привычных расходов.

Средний показатель по Европе

В среднем по 27 странам Евросоюза государственная пенсия покрывает 79,9% расходов. Это означает, что типичный европейский пенсионер сталкивается с дефицитом бюджета в размере 20%, который необходимо перекрывать за счет частных накоплений, инвестиций или помощи семьи.

Страны с высоким уровнем покрытия (более 80%), такие как Дания (92,8%), Австрия (83,5%) и Нидерланды (82,5%), приближаются к идеалу, но все равно оставляют определенный финансовый разрыв.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
