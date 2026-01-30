Binance конвертирует страховые резервы в биткойн на $1 млрд

Binance объявила о стратегическом решении конвертировать 1 миллиард долларов из своего фонда защиты активов SAFU (Secure Asset Fund for Users) в биткойн. Об этом говорится в официальном сообщении биржи от 30 января.

Руководство биржи решило изменить структуру резервов своего страхового фонда, заменив стейблкоины (криптовалюты, привязанные к фиатным валютам) на биткойн. В компании объясняют этот шаг убеждением, что именно биткойн является базовым активом всей криптоэкосистемы и имеет бесспорную долгосрочную ценность.

Процесс конвертации активов на сумму 1 миллиард долларов планируется завершить в течение 30 дней. Чтобы обезопасить фонд от волатильности (резких колебаний курса), Binance вводит механизм автоматического балансирования: если из-за падения цены биткоина стоимость активов фонда опустится ниже 800 миллионов долларов, компания пополнит его, чтобы восстановить баланс до 1 миллиарда.