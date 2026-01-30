Multi от Минфин
30 января 2026, 19:15

Счета за тепло, когда в квартирах было холодно, пересчитают в феврале — Гетьманцев

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обратился к ответственным органам с требованием пересмотреть суммы в платежках за теплоснабжение за январь. Нардеп настаивает на необходимости создания механизма, который позволит автоматически уменьшать плату за услуги, если батареи в домах были холодными, а также компенсировать расходы на электроэнергию.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обратился к ответственным органам с требованием пересмотреть суммы в платежках за теплоснабжение за январь.

Справедливые счета за январь

В своем обращении Гетманцев подчеркнул, что сотни тысяч украинских семей в январе столкнулись с критическим понижением температуры в жилищах. Из-за перебоев с теплоснабжением температура во многих квартирах опускалась до 10−12 градусов тепла, что является существенным отклонением от санитарных норм.

По мнению политика, выставлять полные счета за не предоставленные или некачественные услуги недопустимо. Поэтому перерасчет должен произойти уже в ближайших платежках, которые поступят потребителям в феврале.

«Уже через пару недель людям начнут приходить платежки за тепло за январь. По моему мнению, там должно быть учтено, что на самом деле много дней сотни тысяч украинских семей сидели в холодных квартирах. Иначе это будет просто несправедливо», — отметил Гетманцев.

Компенсация за работу обогревателей

Кроме пересчета стоимости централизованного отопления, председатель комитета поднимает вопрос дополнительных расходов домохозяйств на электроэнергию. Когда исчезало отопление, люди были вынуждены массово включать электрические обогреватели, что привело к значительному росту потребления света и, соответственно, сумм в платежках за электроэнергию.

Гетманцев предложил правительству разработать механизм, который позволит компенсировать людям эти дополнительные расходы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами в теплосетях.

Автор:
Ярослав Голобородько
