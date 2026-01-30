Multi от Минфин
30 января 2026, 18:16

Кабмин расширил программу страхования бизнеса от военных рисков

В Украине усовершенствовал механизм страхования имущества предприятий от последствий российской агрессии. Обновленная программа учитывает запросы бизнеса и упрощает доступ к компенсациям. С момента запуска механизма 1 января 2026 первые пять заявок уже переданы в работу. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Главные изменения в программе

Кабинет Министров внес четыре ключевые правки, чтобы сделать страхование более эффективным для предпринимателей:

  • Страхование оборудования. Теперь компенсация распространяется не только на здания (недвижимость), но и производственные мощности: станки, технику, аппараты и инструменты.
  • Упрощенная подача заявки. Предпринимателям больше не нужно предоставлять предварительный отчет об оценке имущества. Сумму вероятного ущерба владелец отмечает самостоятельно (оценка понадобится только в случае наступления страхового случая).
  • Четкий список рисков. Компенсация будет выплачиваться не только за прямые попадания, но и за ущерб от ударных волн, падение обломков БПЛА, КАБов и другое опосредованное влияние оружия.
  • Новые лимиты. Ограничения (до 10 млн. грн. за имущество или до 1 млн. грн. за страховую премию) теперь применяются к каждому отдельному юрлицу, а не ко всей группе связанных компаний.

Как работает механизм?

Программа распространяется на имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года, и работает по двум основным векторам:

  • Прифронтовые регионы: Прямая компенсация ущерба предприятиям.
  • Остальные территории: Частичная компенсация страховой премии (стоимости страховки).

Заявку на участие в программе для бизнесов из прифронтовых регионов можно подать по этой ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
