В Украине усовершенствовал механизм страхования имущества предприятий от последствий российской агрессии. Обновленная программа учитывает запросы бизнеса и упрощает доступ к компенсациям. С момента запуска механизма 1 января 2026 первые пять заявок уже переданы в работу. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кабмин расширил программу страхования бизнеса от военных рисков
Главные изменения в программе
Кабинет Министров внес четыре ключевые правки, чтобы сделать страхование более эффективным для предпринимателей:
- Страхование оборудования. Теперь компенсация распространяется не только на здания (недвижимость), но и производственные мощности: станки, технику, аппараты и инструменты.
- Упрощенная подача заявки. Предпринимателям больше не нужно предоставлять предварительный отчет об оценке имущества. Сумму вероятного ущерба владелец отмечает самостоятельно (оценка понадобится только в случае наступления страхового случая).
- Четкий список рисков. Компенсация будет выплачиваться не только за прямые попадания, но и за ущерб от ударных волн, падение обломков БПЛА, КАБов и другое опосредованное влияние оружия.
- Новые лимиты. Ограничения (до 10 млн. грн. за имущество или до 1 млн. грн. за страховую премию) теперь применяются к каждому отдельному юрлицу, а не ко всей группе связанных компаний.
Как работает механизм?
Программа распространяется на имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года, и работает по двум основным векторам:
- Прифронтовые регионы: Прямая компенсация ущерба предприятиям.
- Остальные территории: Частичная компенсация страховой премии (стоимости страховки).
Заявку на участие в программе для бизнесов из прифронтовых регионов можно подать по этой ссылке.
